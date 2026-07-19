Gol anulado em Espanha x Argentina gera revolta: 'Assalto' O jogo está na prorrogação

Argentina e Espanha empataram em 0 a 0 no tempo normal, neste domingo (19), no Estádio MetLife, pela final da Copa do Mundo 2026 e estão na prorrogação. No início da partida a seleção espanhola marcou um gol, mas, foi anulado.

Quando o cronometro marcava os 5 minutos da prorrogação, a Espanha chega ao ataque, a bola fica viva na área e Nico Williams chuta para o gol, mas o árbitro vê falta no ataque e anula o gol da Espanha. Ele aparentemente marca pisão de Merino no pé de Otamendi. Veja o lance:

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🚨 O lance do gol anulado da Espanha contra a Argentina! Arbitragem marcou FALTA de Merino em Otamendi!



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/o507NMWXVs — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 19, 2026

Nas redes sociais, torcedores reclamaram dizendo que não teria sido falta no lance. Veja a repercussão:

SE ISSO FOR FALTA VAI SER O MAIOR ABSURDO DA HISTÓRIA DAS COPAS



NÃO FOI NADA — Willian (@Willian_R1910) July 19, 2026

Maior roubo que já vi num torneio desse tamanho — Kadu ᶜˢᶜ 🏁/🎠 (@Kadu10_) July 19, 2026

Essa copa é uma vergonha, pode acabar de verdade — Eduusilvaaa (@_doardoo) July 19, 2026

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ISSO NAO É FALTA EM MUNDO NENHUM — 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞ᶜʳᶠ (@crf_felpe) July 19, 2026

roubo descarado pra salvar a argentina da vergonha, anularam um gol legitimo da espanha so pro messi n chorar antes da disputa de penaltis — KingPanda (@kingpandabet) July 19, 2026

Argentina lidera aproveitamento em disputa de pênaltis em Copas do Mundo

A seleção argentina é a equipe que mais participou de disputas por pênaltis na história das Copas do Mundo. Desde a introdução do formato, em 1978, a Albiceleste esteve presente em sete decisões, número superior ao de qualquer outra seleção.

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O retrospecto também é positivo. Das sete disputas, a Argentina venceu seis e perdeu apenas uma, alcançando um aproveitamento de aproximadamente 86%.

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Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

As classificações vieram diante de Iugoslávia e Itália, na Copa de 1990, Inglaterra, em 1998, Holanda, em 2014 e 2022, além da histórica vitória sobre a França na final da Copa do Mundo de 2022.

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A única eliminação argentina em disputas de pênaltis aconteceu nas quartas de final da Copa de 2006, diante da Alemanha.

Brasil, França e Espanha aparecem logo atrás no ranking, com cinco disputas de pênaltis cada, enquanto Alemanha e Croácia mantêm 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro decisões.

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