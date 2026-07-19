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Gol anulado em Espanha x Argentina gera revolta: 'Assalto'

O jogo está na prorrogação

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 18:45
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Nico Williams marcou o gol que foi anulado em Espanha e Argentina
Nico Williams marcou o gol que foi anulado em Espanha e Argentina (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Argentina Espanha empataram em 0 a 0 no tempo normal, neste domingo (19), no Estádio MetLife, pela final da Copa do Mundo 2026 e estão na prorrogação. No início da partida a seleção espanhola marcou um gol, mas, foi anulado.

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    • Quando o cronometro marcava os 5 minutos da prorrogação, a Espanha chega ao ataque, a bola fica viva na área e Nico Williams chuta para o gol, mas o árbitro vê falta no ataque e anula o gol da Espanha. Ele aparentemente marca pisão de Merino no pé de Otamendi. Veja o lance:

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    Nas redes sociais, torcedores reclamaram dizendo que não teria sido falta no lance. Veja a repercussão:

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    • Argentina lidera aproveitamento em disputa de pênaltis em Copas do Mundo

    A seleção argentina é a equipe que mais participou de disputas por pênaltis na história das Copas do Mundo. Desde a introdução do formato, em 1978, a Albiceleste esteve presente em sete decisões, número superior ao de qualquer outra seleção.

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    O retrospecto também é positivo. Das sete disputas, a Argentina venceu seis e perdeu apenas uma, alcançando um aproveitamento de aproximadamente 86%.

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    Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

    As classificações vieram diante de Iugoslávia Itália, na Copa de 1990, Inglaterra, em 1998, Holanda, em 2014 e 2022, além da histórica vitória sobre a França na final da Copa do Mundo de 2022.

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    A única eliminação argentina em disputas de pênaltis aconteceu nas quartas de final da Copa de 2006, diante da Alemanha.

    Brasil, França e Espanha aparecem logo atrás no ranking, com cinco disputas de pênaltis cada, enquanto Alemanha e Croácia mantêm 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro decisões.

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