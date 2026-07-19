Caso Scudi: novo julgamento de acusados por agressão a torcedor do Fluminense é marcado para setembro Sessão, inicialmente prevista para julho, foi transferida para o dia 15 de setembro

O novo julgamento de três homens acusados de participar da agressão contra Pedro Lucas Scudieri, torcedor do Fluminense conhecido como Scudi, foi remarcado para o dia 15 de setembro. A sessão estava prevista inicialmente para 16 de julho, na 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A informação foi dada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

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Diego Augusto Carvalho Ribeiro, Diogo Gabriel de Souza e João Victor Correia Giffoni Hygino haviam sido absolvidos por insuficiência de provas em 2021. A decisão, no entanto, foi anulada, e a Justiça determinou a realização de um novo Júri, com a análise do processo reiniciada.

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A defesa dos acusados tentou manter o resultado anterior e recorreu ao Superior Tribunal de Justiça em 2023. O pedido foi rejeitado. Entre os motivos considerados para a anulação estava a ausência de representantes da vítima no julgamento que terminou com as absolvições.

Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Rio determinou o cumprimento da decisão que invalidou o primeiro Júri. Assim, os três acusados voltarão a ser julgados em setembro.

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Um quarto homem apontado como participante da agressão permanece foragido e não fez parte dos julgamentos anteriores. Por isso, a nova sessão envolverá somente os três réus que haviam sido absolvidos.

Relembre o Caso Scudi

Pedro Scudieri foi agredido no dia 5 de fevereiro de 2017, após retornar de uma partida do Fluminense disputada em Edson Passos. Segundo a denúncia do Ministério Público, integrantes de uma torcida organizada do Vasco tentaram abordar veículos usados por tricolores e, depois de não conseguirem, atacaram o jovem quando ele estava próximo a um ponto de ônibus.

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Três homens foram presos pela Polícia Civil e denunciados por tentativa de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de meio cruel e uso de recurso que teria dificultado a defesa da vítima.

Scudi sofreu traumatismo craniano após ser atingido com barras de ferro e permaneceu durante meses em coma. Ele recebeu alta hospitalar em julho de 2017, 158 dias depois da agressão, e continuou o tratamento em casa, acompanhado por familiares e profissionais de saúde.

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Durante o período de internação, torcedores de diferentes clubes do Rio de Janeiro participaram de campanhas de doação de sangue. A torcida do Fluminense também realizou homenagens ao jovem em partidas no Maracanã.

Pedro Lucas Scudieri foi agredido em fevereiro e deixou o hospital em julho (Foto: Reprodução/ Facebook)

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