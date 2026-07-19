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Especialista em arbitragem bate o martelo após decisão em final da Copa: 'Foi bem'

Enzo Fernández foi expulso na final da Copa do Mundo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
19/07/2026 18:37
Atualizado há 1 hora
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O árbitro Slavko Vincic expulsou Enzo Fernádez, da Argentina, e anulou um gol de Nico Willians, da Espanha
Árbitro de Espanha x Argentina na final da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

No fim da partida da decisão da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina, Enzo Fernández, da Albiceleste, foi expulso após receber o segundo amarelo. O atleta fez falta no jovem zagueiro espanhol, Pau Cubarsí. No "SBT", Nadine Basttos, especialista em arbitragem, concordou com a marcação.

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    Durante a transmissão, Galvão Bueno, que narra a grande final da Copa do Mundo, perguntou:

    - Foi bem expulso?

    Nadine respondeu:

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    • - Foi bem expulso. A falta era para amarelo, como já tem, foi bem o árbitro.

    Enzo Fernández foi, na semifinal, herói argentino que colocou o time de volta na briga com um golaço.

    Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas pela semi da Copa do Mundo
    Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

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    Arbitragem de Espanha x Argentina 🕴️

    Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia)

    Assistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovênia)
    Assistente 2: Andraž Kovačič (Eslovênia)

    Quarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)
    Árbitro assistente reserva: Mohammad Alkalaf (Jordânia)

    Árbitro de vídeo (VAR): Bastian Dankert (Alemanha)

    AVAR 1: Nicolas Gallo (Colômbia)
    AVAR 2: Khamis Al Marri (Catar)

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    VAR de reserva: Tatiana Guzman (Nicarágua)
    AVAR de reserva: Guillermo Pacheco (México)

    Gol legal?

    Minutos depois da expulsão, a Espanha marcou um gol anulado pela arbitragem. Nadine não disse se concordava ou não com a decisão, mas afirmou que há um toque e, se o árbitro decidiu em campo, o VAR não deve intervir.

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    O gol foi marcado por Nico Willians, mas foi anulado por um pisão no pé do goleiro Dibu Martínez, da Argentina.

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