Especialista em arbitragem bate o martelo após decisão em final da Copa: 'Foi bem'
Enzo Fernández foi expulso na final da Copa do Mundo
No fim da partida da decisão da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina, Enzo Fernández, da Albiceleste, foi expulso após receber o segundo amarelo. O atleta fez falta no jovem zagueiro espanhol, Pau Cubarsí. No "SBT", Nadine Basttos, especialista em arbitragem, concordou com a marcação.
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Durante a transmissão, Galvão Bueno, que narra a grande final da Copa do Mundo, perguntou:
- Foi bem expulso?
Nadine respondeu:
- Foi bem expulso. A falta era para amarelo, como já tem, foi bem o árbitro.
Enzo Fernández foi, na semifinal, herói argentino que colocou o time de volta na briga com um golaço.
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Arbitragem de Espanha x Argentina 🕴️
Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia)
Assistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovênia)
Assistente 2: Andraž Kovačič (Eslovênia)
Quarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)
Árbitro assistente reserva: Mohammad Alkalaf (Jordânia)
Árbitro de vídeo (VAR): Bastian Dankert (Alemanha)
AVAR 1: Nicolas Gallo (Colômbia)
AVAR 2: Khamis Al Marri (Catar)
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VAR de reserva: Tatiana Guzman (Nicarágua)
AVAR de reserva: Guillermo Pacheco (México)
Gol legal?
Minutos depois da expulsão, a Espanha marcou um gol anulado pela arbitragem. Nadine não disse se concordava ou não com a decisão, mas afirmou que há um toque e, se o árbitro decidiu em campo, o VAR não deve intervir.
O gol foi marcado por Nico Willians, mas foi anulado por um pisão no pé do goleiro Dibu Martínez, da Argentina.
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