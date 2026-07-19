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Expulsão de Enzo em Espanha x Argentina repercute: 'Finalmente'

Seleções estão empatando em 0 a 0 na prorrogação

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 18:30
Atualizado há 1 hora
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Enzo Fernández é expulso em Espanha e Argentina
Enzo Fernández é expulso em Espanha e Argentina (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Argentina e Espanha empataram em 0 a 0 no tempo regulamentar, neste domingo (19), no Estádio MetLife, em Nova York, pela final da Copa do Mundo 2026 e estão indo para a disputa da prorrogação. No entanto, ao fim do segundo tempo o volante Enzo Fernández foi expulso após uma dura entrada em Cubarsí.

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    Quando o cronometro marcava os 47 minutos da segunda etapa, Enzo Fernández comete falta em uma dividida duríssima em cima de Cubarsí, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. Veja o lance:

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    • Nas redes sociais, torcedores afirmaram que a decisão do árbitro foi correto ao dar o cartão vermelho, visto que, foi um lance forte. Veja a repercussão:

    Quem é o árbitro de Espanha x Argentina na final da Copa?

    Aos 46 anos, o responsável pela final da Copa do Mundo de 2026 está presente no quadro de árbitros da Fifa desde 2010. O Mundial deste ano marca a segunda aparição dele no torneio. Na atual edição, Slavko Vincic apitou três jogos antes de ser escalado para a final.

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    Slavko Vincic é o árbitro da final da Copa do Mundo de 2026 que aplicou cartão vermelho a Enzo Fernández
    Slavko Vincic é o árbitro da Copa do Mundo de 2026 (Foto: AFP)

    Um dos confrontos em que esteve presente foi o empate do Brasil com o Marrocos na primeira rodada do torneio. Além deste, o esloveno também apitou Jordânia x Argélia, também pela fase de grupos, e México x Equador, pela segunda fase do Mundial.

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