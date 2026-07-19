Expulsão de Enzo em Espanha x Argentina repercute: 'Finalmente'
Seleções estão empatando em 0 a 0 na prorrogação
Argentina e Espanha empataram em 0 a 0 no tempo regulamentar, neste domingo (19), no Estádio MetLife, em Nova York, pela final da Copa do Mundo 2026 e estão indo para a disputa da prorrogação. No entanto, ao fim do segundo tempo o volante Enzo Fernández foi expulso após uma dura entrada em Cubarsí.
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Quando o cronometro marcava os 47 minutos da segunda etapa, Enzo Fernández comete falta em uma dividida duríssima em cima de Cubarsí, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. Veja o lance:
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🟥 Cubarsí VOANDO após a entrada de Enzo Fernández! Volante da Argentina foi expulso!— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 19, 2026
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Nas redes sociais, torcedores afirmaram que a decisão do árbitro foi correto ao dar o cartão vermelho, visto que, foi um lance forte. Veja a repercussão:
finalmente a fifa esqueceu o roteiro e expulsou o enzo fernández, agr a argentina vai ter que jogar futebol de vdd em vez de ficar batendo— KingPanda (@kingpandabet) July 19, 2026
A Argentina vai ter que fazer literalmente o impossível para não perder esse jogo— Host (@host1910) July 19, 2026
Muito bem expulso, não tinha pra que fazer isso.— Kauã Santos 🇧🇷 (@kauasjr) July 19, 2026
Tava pedindo pra ser expulso a muito tempo, otário— Caioᶠᶠᶜ (@FluAdept) July 19, 2026
E ELE AINDA RECLAMOU KKKKKKKK— Enzo 🇪🇪 (@VieiraEHD) July 19, 2026
Quem é o árbitro de Espanha x Argentina na final da Copa?
Aos 46 anos, o responsável pela final da Copa do Mundo de 2026 está presente no quadro de árbitros da Fifa desde 2010. O Mundial deste ano marca a segunda aparição dele no torneio. Na atual edição, Slavko Vincic apitou três jogos antes de ser escalado para a final.
Um dos confrontos em que esteve presente foi o empate do Brasil com o Marrocos na primeira rodada do torneio. Além deste, o esloveno também apitou Jordânia x Argélia, também pela fase de grupos, e México x Equador, pela segunda fase do Mundial.
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