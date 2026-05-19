Quem foi o maior injustiçado na convocação de Ancelotti? Vote!

Carlo Ancelotti definiu os 26 nomes que disputarão a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira e trouxe surpresas na lista final. Considerando os nomes ausentes, Lance! quer saber a SUA OPINIÃO: quem foi o maior injustiçado da lista do treinador italiano? Nomes como João Pedro, Andrey Santos e Pedro acabaram ficando de fora, e você decide quem foi o principal jogador que poderia estar incluso no elenco. Clique e vote: as opções vão aparecer na tela, e você escolhe qual jogador teria condições de estar presente no torneio vestindo a camisa do Brasil.

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João Pedro ficou fora dos 26 selecionados por Carlo Ancelotti. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Seleção Brasileira estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.

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