Denílson revela conversa entre Neymar e Ancelotti antes da convocação

Após a confirmação de Neymar na lista final dos 26 jogadores selecionados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Denílson fez uma revelação durante o Seleção Sportv sobre uma conversa entre o camisa 10 e o treinador italiano. De acordo com o comentarista, o papo entre os dois foi fundamental para o craque estar entre os convocados.

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— Eu tive uma informação de que teve uma conversa entre Ancelotti e Neymar, em que o técnico pergunta se ele daria algum problema para a Seleção se caso jogasse só 10 minutos, se ficasse no banco. E, obviamente, a resposta do Neymar foi não, que estaria totalmente focado. Eu acho que esse tipo de conversa foi válida para o Ancelotti ter essa confirmação — disse Denílson.

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Ao ser perguntado sobre a convocação de Neymar, Denílson disse acreditar que a presença do camisa 10 pode ser importante e que um conflito de narrativas foi encerrado.

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— Existia um conflito de narrativas construído ao longo desse processo do Ancelotti na Seleção. Essa narrativa já foi concluída com a convocação do Neymar. Eu falava muito sobre essa convocação, acho que é um cara importante para estar nesse processo — opinou o ex-jogador.

Neymar voltou para a Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

Seleção Brasileira estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.

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