menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Veja reação de Neymar com a convocação para a Copa do Mundo com a Seleção

Craque do Peixe jogará seu quarto mundial com a Amarelinha

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
20:17
Favorite o Lance! no Google
Neymar é o maior artilheiro da Seleção Brasileira em atividade e só fica atrás de Pelé, Ronaldo e Zico. Dos 59 gols marcados com a amarelinha desde 2010, 14 foram feitos na era Tite. Entre eles, os gols contra Croácia e México, na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. O LANCE! lista todos os jogadores que marcaram desde que Tite assumiu o comando da Seleção, em 2016. Confira!
imagem cameraNeymar é o maior artilheiro da Seleção Brasileira (Foto: AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neymar vai jogar sua quarta Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 2026. Carlo Ancelotti anunciou a lista final para o torneio na tarde desta segunda-feira (18). Confira abaixo a reação do craque do Santos com sua presença na convocação.

continua após a publicidade

Cris Guedes, 'parça' de Neymar, abriu live depois da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, e o camisa 10 do Brasil apareceu comemorando.

➡️Igor Thiago vira assunto após convocação da Seleção Brasileira: 'Com medo'

— Tô' lá! 'Tô' lá, p@$%*!" — gritou Neymar depois do anúncio. Veja o vídeo abaixo:

Neymar jogará a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)
Neymar jogará a Copa do Mundo (Foto: Vitor Silva/CBF)

Com Neymar, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Com Neymar, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: o astro do Santos vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️Aposte em gols de Neymar depois da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias