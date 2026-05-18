Veja reação de Neymar com a convocação para a Copa do Mundo com a Seleção

Neymar vai jogar sua quarta Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 2026. Carlo Ancelotti anunciou a lista final para o torneio na tarde desta segunda-feira (18). Confira abaixo a reação do craque do Santos com sua presença na convocação.

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Cris Guedes, 'parça' de Neymar, abriu live depois da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, e o camisa 10 do Brasil apareceu comemorando.

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— Tô' lá! 'Tô' lá, p@$%*!" — gritou Neymar depois do anúncio. Veja o vídeo abaixo:

Neymar jogará a Copa do Mundo (Foto: Vitor Silva/CBF)

Com Neymar, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

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Com Neymar, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: o astro do Santos vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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