Com Neymar, Ancelotti convoca a Seleção para a Copa do Mundo; veja nomes
Brasil inicia preparação para o Mundial na próxima semana, na Granja Comary
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O Brasil que irá em busca do Hexa na Copa do Mundo está definido e terá Neymar. Foi o que anunciou o técnico Carlo Ancelotti na pomposa convocação da Seleção para o Mundial, realizada no início da noite desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio. Veja quem são os 26 convocados!
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Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Goleiros
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
Nem todos os anunciados estarão na Granja Comary
Realizada no Museu do Amanhã, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo reuniu mais de mil pessoas, entre convidados, patrocinadores, autoridades e jornalistas. Cerca de 700 profissionais de imprensa do Brasil e de outros 13 países estiveram presentes.
Quase todos os convocados irão se apresentar na quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo. As exceções serão os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, além do atacante Gabriel Martinelli, que farão a final da Uefa Champions League entre PSG e Arsenal em 30 de março. O trio irá se apresentar já nos Estados Unidos.
A Seleção Brasileira fará quatro dias de treinos em Teresópolis e irá se despedir do Brasil com um amistoso diante do Panamá, em 31 de maio, no Maracanã. Todos os ingressos para a partida já foram vendidos.
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