O Brasil que irá em busca do Hexa na Copa do Mundo está definido e terá Neymar. Foi o que anunciou o técnico Carlo Ancelotti na pomposa convocação da Seleção para o Mundial, realizada no início da noite desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio. Veja quem são os 26 convocados!

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Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool) Ederson (Fenerbahçe) Weverton (Grêmio)

Defensores

Marquinhos (Paris Saint-Germain) Gabriel Magalhães (Arsenal) Bremer (Juventus) Danilo (Flamengo) Ibañez (Al-Ahli) Wesley (Roma) Douglas Santos (Zenit) Alex Sandro (Flamengo) Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro ( Manchester United )

) Bruno Guimarães ( Newcastle )

) Fabinho ( Al-Ittihad )

) Danilo ( Botafogo )

) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Raphinha ( Barcelona )

) Gabriel Martinelli ( Arsenal )

) Luiz Henrique ( Zenit )

) Vini Jr ( Real Madrid )

) Matheus Cunha ( Manchester United )

) Neymar ( Santos )

) Endrick ( Lyon )

) Igor Thiago ( Brentford )

) Rayan (Bournemouth)

No Museu do Amanhã, torcedor fazia campanha para Neymar estar na convocação da Seleção (Foto: Onofre Veras / Thenews2 / Folhapress)

Nem todos os anunciados estarão na Granja Comary

Realizada no Museu do Amanhã, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo reuniu mais de mil pessoas, entre convidados, patrocinadores, autoridades e jornalistas. Cerca de 700 profissionais de imprensa do Brasil e de outros 13 países estiveram presentes.

Quase todos os convocados irão se apresentar na quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo. As exceções serão os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, além do atacante Gabriel Martinelli, que farão a final da Uefa Champions League entre PSG e Arsenal em 30 de março. O trio irá se apresentar já nos Estados Unidos.

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Casemiro e Raphinha durante treino da Seleção; jogadores estão na convocação para a Copa (Foto: Eduardo Anizelli / Folhapress)

A Seleção Brasileira fará quatro dias de treinos em Teresópolis e irá se despedir do Brasil com um amistoso diante do Panamá, em 31 de maio, no Maracanã. Todos os ingressos para a partida já foram vendidos.

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