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Com Neymar, Ancelotti convoca a Seleção para a Copa do Mundo; veja nomes

Brasil inicia preparação para o Mundial na próxima semana, na Granja Comary

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Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
18:05
Atualizado há 45 minutos
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Ancelotti veste terno preto durante a convocação a Seleção para a Copa do Mundo
imagem cameraCarlo Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo no Museu do Amanhã (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
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O Brasil que irá em busca do Hexa na Copa do Mundo está definido e terá Neymar. Foi o que anunciou o técnico Carlo Ancelotti na pomposa convocação da Seleção para o Mundial, realizada no início da noite desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio. Veja quem são os 26 convocados!

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Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

  1. Alisson (Liverpool)
  2. Ederson (Fenerbahçe)
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

  1. Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  2. Gabriel Magalhães (Arsenal)
  3. Bremer (Juventus)
  4. Danilo (Flamengo)
  5. Ibañez (Al-Ahli)
  6. Wesley (Roma)
  7. Douglas Santos (Zenit)
  8. Alex Sandro (Flamengo)
  9. Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)
No Museu do Amanhã, torcedor fazia campanha para Neymar estar na convocação da Seleção (Foto: Onofre Veras / Thenews2 / Folhapress)
No Museu do Amanhã, torcedor fazia campanha para Neymar estar na convocação da Seleção (Foto: Onofre Veras / Thenews2 / Folhapress)

Nem todos os anunciados estarão na Granja Comary

Realizada no Museu do Amanhã, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo reuniu mais de mil pessoas, entre convidados, patrocinadores, autoridades e jornalistas. Cerca de 700 profissionais de imprensa do Brasil e de outros 13 países estiveram presentes.

Quase todos os convocados irão se apresentar na quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo. As exceções serão os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, além do atacante Gabriel Martinelli, que farão a final da Uefa Champions League entre PSG e Arsenal em 30 de março. O trio irá se apresentar já nos Estados Unidos.

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Casemiro e Raphinha durante treino da Seleção
Casemiro e Raphinha durante treino da Seleção; jogadores estão na convocação para a Copa (Foto: Eduardo Anizelli / Folhapress)

A Seleção Brasileira fará quatro dias de treinos em Teresópolis e irá se despedir do Brasil com um amistoso diante do Panamá, em 31 de maio, no Maracanã. Todos os ingressos para a partida já foram vendidos.

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