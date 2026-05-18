Galvão analisa convocação da Seleção Brasileira: 'A maioria não acredita'

Após a confirmação do elenco selecionado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Galvão Bueno analisou os nomes, o momento da Seleção Brasileira e falou da sua torcida pela equipe no torneio. O narrador publicou um vídeo em suas redes sociais no qual fez a análise dos temas.

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Galvão Bueno iniciou a sua fala revelando a sua torcida pela convocação de Neymar.

— A grande dúvida foi desfeita: Neymar está convocado! Festa por boa parte do país com a convocação do Neymar. Às vezes, as pessoas não entendem quando a gente diz "não jogou bem hoje" ou "podia ter feito aquilo que não fez", mas eu torcia pela convocação do Neymar para que ele pudesse ter a chance de fazer uma bela Copa do Mundo e ajudar muito a Seleção Brasileira — disse Galvão.

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Em seguida, analisou os jogadores setor por setor.

— O Rayan talvez tenha sido, para mim, a grande surpresa. Muita gente queria o Pedro, muita gente queria o... outro jogador, mas ele tem um futuro muito grande. Gostei, especialmente, da convocação do Endrick, já que estamos falando de atacantes. Ele convocou o maior número de atacantes possível, nove atacantes! O Endrick está muito bem, é muito corajoso, ele entra com coragem para mudar um jogo, como fez no amistoso contra a Croácia, quando deu um passe para um gol, sofreu o pênalti para o outro. Gostei da convocação do Endrick — complementou o narrador.

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— A defesa era aquilo que eu esperava. Aliás, do Casemiro para trás, ele quer experiência. Ele quer um time cascudo. Daí a convocação até do Weverton. Pela primeira vez se repetem três goleiros de uma Copa para a outra, né? Então... ele quer um time cascudo ali atrás — continuou.

Perto de concluir, o comunicador destacou os jogadores convocados do futebol brasileiro e, especialmente, o Flamengo.

— E um outro destaque é que são sete jogadores que jogam no futebol brasileiro, quatro do Flamengo! É uma grande vitória do Flamengo ter quatro convocados: o Danilo, o Léo Pereira, o Alex Sandro e o Paquetá. O Paquetá é uma boa convocação, sim, pelo que o Ancelotti conhece do futebol dele, não porque ele venha jogando nesse exato momento — analisou.

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Por fim, Galvão Bueno disse que entende as críticas à Seleção, mas afirmou acreditar na possibilidade do título mundial.

— Quer saber de uma coisa? A maioria dos brasileiros não acredita nesse time. Eu adoro quando acontece isso, quando se parte para uma Copa do Mundo com todo mundo criticando e não acreditando na Seleção Brasileira. Em 94, ela saiu arrasada do Brasil e trouxe o tetra. Em 2002, "Ah, o Ronaldo não vai jogar, o Rivaldo não vai jogar, não vai acontecer nada", trouxe o penta. Está tudo bem criticar, mas temos grandes jogadores, com grande experiência e com grande velocidade. Dá para encarar — finalizou o narrador.

Carlo Ancelotti divulgou os 26 nomes para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Seleção Brasileira estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.

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