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Qual final da Copa você quer ver? Vote na enquete do Lance!

França, Espanha, Argentina e Inglaterra disputam vaga na decisão do Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 08:41
Atualizado há 0 minutos
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A taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo (Reprodução)

Essa semana serão definidos os dois finalistas da Copa do Mundo. Os confrontos das semifinais acontecem nesta terça e quarta-feira, entre França e Espanha e Argentina e Inglaterra, respectivamente. Os encontros já marcam algo que não acontece há 36 anos. Depois de quase quatro décadas, a Copa do Mundo volta a ter quatro seleções campeãs mundiais nas semifinais do torneio. Essa será também a primeira vez em que os quatro melhores países rankeados pela Fifa são os semifinalistas de um Mundial.

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    França, Espanha, Argentina e Inglaterra querem estar no MetLife Stadium no próximo dia 19 de julho, e qualquer combinação promete ser uma final de peso. Mas, para você, qual seria o confronto ideal para decidir a Copa do Mundo? Vote na enquete do Lance! e participe. 

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    • As semifinais contam com as últimas duas campeãs, Franca (2018) e Argentina (2022), que enfrentam outras duas campeãs mundiais que buscam o bicampeonato após anos de jejum. A Espanha conquistou a Copa pela primeira vez em 2010, enquanto os ingleses não sabem o que é vencer o torneio há 60 anos, desde 1966. Dependendo dos vencedores das semifinais, podemos ter uma reedição da final da última Copa, entre França e Argentina, ou mesmo decisões inéditas na história do torneio.

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    Confira todas as finais de Copa do Mundo da história:

    2022 (Catar): Argentina 3 (4) x (2) 3 França;

    2018 (Rússia): França 4 x 2 Croácia;

    2014 (Brasil): Alemanha 1 x 0 Argentina;

    2010 (África do Sul): Espanha 1 x 0 Holanda;

    2006 (Alemanha): Itália 1 (5) x (3) 1 França;

    2002 (Coreia do Sul/Japão): Brasil 2 x 0 Alemanha;

    1998 (França): França 3 x 0 Brasil;

    1994 (EUA): Brasil 0 (3) x (2) 0 Itália;

    1990 (Itália): Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina;

    1986 (México): Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental;

    1982 (Espanha): Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental;

    1978 (Argentina): Argentina 3 x 1 Holanda;

    1974 (Alemanha Ocidental): Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda;

    1970 (México): Brasil 4 x 1 Itália;

    1966 (Inglaterra): Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental;

    1962 (Chile): Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia;

    1958 (Suécia): Brasil 5 x 2 Suécia;

    1954 (Suíça): Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria;

    1950 (Brasil): Uruguai 2 x 1 Brasil;

    1938 (França): Itália 4 x 2 Hungria.

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