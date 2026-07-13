Retrospecto impressiona: Espanha avançou em nove das últimas dez semifinais No recorte, que engloba todos os torneios, a Espanha soma 9 classificações

Nas últimas duas décadas, a Espanha construiu uma reputação de frieza e eficiência quase imbatíveis quando o assunto é semifinal. Desde 2008, considerando torneios de seleções principais e olímpicas, La Roja disputou dez partidas nessa fase e foi eliminada apenas uma vez. Vale destacar que, das nove classificações conquistadas, sete terminaram com o título da competição.

Essa trajetória ganhou contornos de soberania nos últimos anos, com seis vitórias consecutivas em semifinais. Entre as vítimas recentes está a própria França, derrotada pelos espanhóis na Eurocopa de 2024 e, posteriormente, na Liga das Nações de 2025, em um eletrizante triunfo por 5 a 4. Em ambas as ocasiões, La Roja transformou a classificação em título.

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O retrospecto começou a ser construído na Eurocopa de 2008, quando a Espanha goleou a Rússia por 3 a 0 e iniciou o ciclo mais vitorioso de sua história. Dois anos depois, alcançou sua primeira semifinal de Copa do Mundo. Na África do Sul, uma cabeçada certeira do zagueiro Carles Puyol garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a Alemanha e abriu caminho para o inédito título mundial diante da Holanda.

A única mancha nesse período ocorreu na Eurocopa de 2021, quando os espanhóis foram eliminados pela Itália nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

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A trajetória da Espanha em semifinais (2008–2025)

Eurocopa 2008: Espanha 3 x 0 Rússia (Campeã)

Espanha 3 x 0 Rússia (Campeã) Copa do Mundo 2010: Espanha 1 x 0 Alemanha (Campeã)

Espanha 1 x 0 Alemanha (Campeã) Eurocopa 2012: Espanha 0 (4) x (2) 0 Portugal (Campeã)

Espanha 0 (4) x (2) 0 Portugal (Campeã) Eurocopa 2021: Espanha 1 (2) x (4) 1 Itália (Eliminada)

Espanha 1 (2) x (4) 1 Itália (Eliminada) Olimpíada de Tóquio 2021: Espanha 1 x 0 Japão, na prorrogação (Vice-campeã)

Espanha 1 x 0 Japão, na prorrogação (Vice-campeã) Liga das Nações 2021: Espanha 2 x 1 Itália (Vice-campeã)

Espanha 2 x 1 Itália (Vice-campeã) Liga das Nações 2023: Espanha 2 x 1 Itália (Campeã)

Espanha 2 x 1 Itália (Campeã) Eurocopa 2024: Espanha 2 x 1 França (Campeã)

Espanha 2 x 1 França (Campeã) Olimpíada de Paris 2024: Espanha 2 x 1 Marrocos (Campeã)

Espanha 2 x 1 Marrocos (Campeã) Liga das Nações 2025: Espanha 5 x 4 França (Campeã)

Espanha x Itália - Eurocopa - Iniesta e Marchisio (Foto: Patrick Hertzog/AFP)

Amparada por esse impressionante retrospecto, a Espanha reencontra a França nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio de Dallas, no Texas (EUA). O clássico europeu vale uma vaga na final da Copa do Mundo.

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