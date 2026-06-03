Declaração de Danilo, do Botafogo, agita torcedores: 'Tem que ir'

Na noite da última terça-feira (02), Danilo Santos, do Botafogo, fez uma postagem em suas redes sociais agradecendo ao clube por ter acreditado no seu potencial para que pudesse ser convocado para a Copa do Mundo. Após a chegada da delegação brasileira em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o texto publicado nas redes do atleta do Glorioso gerou repercussão na web.

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➡️Textor publica longo vídeo e fala sobre momento do Botafogo: 'Nunca vou desistir'

O jogador fez os seus primeiros jogos na Seleção contra a França e Croácia na Data FIFA de março e disputou a partida contra o Panamá no último domingo (31). Nesses três duelos, marcou dois gols e acabou sendo selecionado entre os 26 nomes de Carlo Ancelotti para o torneio.

Confira alguns comentários sobre a publicação de Danilo:

Esse mlk é bola demais, dps do Botafogo tem q ir pra um grande da Europa — Marcos (@SCCP_Marquin123) June 3, 2026

já preparou a despedida, nem volta da Copa kkkkkk — Se Ficar Puto É Pior (@sfpepior) June 3, 2026

Despedida por mensagem ok por Instagram kkkkkk de outro país é nova — Julio Abreu (@JulioAbreuSEP26) June 3, 2026

"Não é um adeus é apenas um até logo " — Otto🐾🌊 ⚫🔴 (@Ottopatama) June 3, 2026

Vai ser a venda mais cara da história do Botafogo — 〽️ilena ★彡 (@whindfogo) June 3, 2026

Danilo marcou um dos gols da Seleção Brasileira contra o Panamá (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

Seleção Brasileira irá treinar em dois turnos nesta quarta-feira

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira irá treinar em dois períodos nesta quarta-feira (3), no segundo dia de preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Pela manhã, os jogadores farão atividades físicas no hotel The Ridge; à tarde, o técnico Carlo Ancelotti irá comandar um treino no CT de Morristown, em Nova Jersey.

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A segunda atividade integra uma agenda da FIFA chamada "Sessões de Treinamento Comunitário". Todas as 48 seleções que disputam a Copa do Mundo terão um treino desses "aberto" à comunidade. Cada cidade define a forma de distribuição das entradas por critérios próprios, mas o foco, em geral, são crianças de escolas da região.

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No fim da tarde desta terça-feira (2), a Seleção fez o primeiro treino em solo norte-americano, menos de 12 horas após chegar a Nova Jersey. A atividade foi totalmente fechada à imprensa, que nem sequer pôde se aproximar do CT.

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A logística do Brasil na Copa do Mundo é toda organizada pela FIFA e segue um rígido protocolo de segurança. Policiais de Nova Jersey circulam em viaturas nas proximidades do CT e do hotel da Seleção, em Basking Ridge. Sempre que algum veículo se aproxima, ele é orientado a dar meia-volta. Torcedores a pé também não podem ficar nos locais.

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