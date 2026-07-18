Zidane já tem data para assumir a França após a Copa Treinador assumirá a França após saída de Didier Deschamps

O ex-meio-campista e técnico Zinédine Zidane já tem data para começar o trabalho no comando da seleção da França. Após o encerramento da participação francesa na Copa do Mundo de 2026, que marcou a despedida oficial de Didier Deschamps do cargo, Zidane, que aguardava uma oportunidade na seleção desde sua saída do Real Madrid em 2021, assumirá o posto para o novo ciclo. Ele assume a equipe no dia 1º de setembro de 2026, segundo o jornal francês L'equipe.

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Técnico estreará na Liga das Nações

(Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

O planejamento para a chegada de Zidane prevê que o técnico comece o trabalho com foco na Liga das Nações. O cronograma levaria em consideração a presença o treinador na preparação da equipe para jogos que ocorrerão entre o fim de setembro e o início de outubro. Os primeiros adversários do novo ciclo serão Turquia, Bélgica e Itália, com confrontos agendados entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro.

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Zidane assume lugar de Deschamps após 14 anos de comando

Deschamps abraça Mbappé em jogo da França na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

A mudança no comando da seleção francesa encerra o período de 14 anos de gestão de Didier Deschamps, iniciado em julho de 2012. O atual treinador realizou sua última partida à frente dos "Bleus" neste sábado (18), na derrota contra a Inglaterra pela disputa do terceiro lugar da Copa. Durante seu comando, a França conquistou a Copa de 2018 e a Liga das Nações em 2021.

Chegada de Zidane na França enfrenta obstáculos legais

Embora a previsão seja que o ídolo francês assuma a equipe na data de 1º de setembro, a Federação Francesa ainda não o anúncio publicamente. Um dos fatores que ainda dificulta o acordo é uma nova legislação na França que estabelece um teto salarial de 450 mil euros brutos anuais para funcionários de federações esportivas. Esse valor é inferior ao que era pago a Deschamps.

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Para que a remuneração de Zidane seja superior a esse limite, será necessária uma autorização do Ministério dos Esportes. A ministra Marina Ferrari já indicou uma posição favorável à contratação do profissional, o que deve auxiliar na resolução do impasse burocrático nos próximos dias. Superada essa etapa, o treinador assinará o contrato para iniciar o trabalho oficial em setembro.

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