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Saka celebra hat-trick e admite frustração por ter jogado pouco na Copa

Atacante destaca melhor campanha da Inglaterra em 60 anos e revela apoio de Bellingham no pênalti

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 20:52
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Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra
Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra pela Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Autor de três gols na vitória da Inglaterra por 6 a 4 sobre a França, neste sábado (18), pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, Bukayo Saka comemorou o desempenho da equipe e afirmou que o objetivo era encerrar o torneio da melhor maneira possível. O atacante também admitiu que gostaria de ter atuado mais durante a competição, mas preferiu valorizar a campanha inglesa.

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    Mesmo sem esconder a frustração pela derrota para a Argentina na semifinal, Saka destacou que a seleção construiu uma trajetória consistente ao longo da competição. O camisa 7 ainda revelou que Jude Bellingham fez questão de entregar a ele a cobrança do pênalti para que pudesse completar o hat-trick.

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    Saka valoriza campanha da Inglaterra na Copa

    O atacante afirmou que o confronto contra a França foi marcado por altos e baixos para as duas equipes, mas ressaltou que o terceiro lugar representa a melhor campanha inglesa em um Mundial desde 1966.

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    • — Foi um jogo maluco, maluco. Nós dois ainda estamos bastante decepcionados por não estarmos na final, mas para nós era importante terminar bem e dar ao país o melhor resultado em uma Copa do Mundo em 60 anos. Estamos felizes com o resultado final.

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    Na avaliação de Saka, a vantagem construída pela Inglaterra ainda no primeiro tempo foi determinante para garantir a vitória, mesmo com a reação francesa na etapa final.

    — Acho que o primeiro tempo decidiu o jogo para nós. Nós vencemos o primeiro tempo, eles venceram o segundo, e no fim conseguimos mais dois gols para vencer a partida. Foi assim que o jogo aconteceu.

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    Saka comemora o terceiro gol da Inglaterra contra a França pela Copa do Mundo
    Saka comemora o terceiro gol da Inglaterra contra a França pela Copa do Mundo (Foto: Chadan Khanna/AFP)

    Bellingham incentivou atacante a buscar o hat-trick

    Depois de sofrer um pênalti na reta final da partida, a Inglaterra teve a oportunidade de ampliar a vantagem. Saka revelou que, apesar de Jude Bellingham estar com a bola nas mãos, nunca houve dúvida sobre quem faria a cobrança.

    — Não, o Jude nunca iria bater. Ele foi o primeiro a dizer para eu ir buscar o hat-trick. Ninguém tentou me distrair. Eu sempre iria cobrar.

    O atacante também comentou sobre o fato de não ter sido titular em boa parte da campanha inglesa e reconheceu que gostaria de ter recebido mais oportunidades durante o torneio.

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    — Claro que eu gostaria de ter jogado mais, mas agora é tarde para falar sobre isso. Eu tento responder dentro de campo e foi isso que fiz. Agora seguimos em frente.

    Bukayo Saka bate pênalti em França 4x6 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Bukayo Saka bate pênalti em França 4x6 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Atacante admite dor pela semifinal e mira próximo ciclo

    Saka afirmou que a eliminação para a Argentina ainda pesa para todo o elenco, mas destacou a evolução da Inglaterra ao longo da competição e pediu que o grupo mantenha o foco no próximo ciclo.

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    — Evoluímos jogo após jogo durante o torneio. Tivemos resultados incríveis e, no fim, acabamos ficando pelo caminho contra a Argentina. Isso dói muito para todos nós e tenho certeza de que também para os torcedores, mas precisamos manter a cabeça erguida e pensar no próximo desafio.

    Por fim, o atacante também comentou as críticas direcionadas ao técnico Thomas Tuchel durante a competição e afirmou que a equipe soube transformar a pressão em motivação para terminar a Copa do Mundo de forma positiva.

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    — Isso faz parte do futebol. Quando você perde, sempre haverá barulho. Quando você vence, também haverá. O importante é como você reage e usa isso como combustível. Hoje terminamos o torneio da melhor forma possível e era isso que podíamos fazer.

    Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra
    Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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