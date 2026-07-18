Saka celebra hat-trick e admite frustração por ter jogado pouco na Copa Atacante destaca melhor campanha da Inglaterra em 60 anos e revela apoio de Bellingham no pênalti

Autor de três gols na vitória da Inglaterra por 6 a 4 sobre a França, neste sábado (18), pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, Bukayo Saka comemorou o desempenho da equipe e afirmou que o objetivo era encerrar o torneio da melhor maneira possível. O atacante também admitiu que gostaria de ter atuado mais durante a competição, mas preferiu valorizar a campanha inglesa.

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Mesmo sem esconder a frustração pela derrota para a Argentina na semifinal, Saka destacou que a seleção construiu uma trajetória consistente ao longo da competição. O camisa 7 ainda revelou que Jude Bellingham fez questão de entregar a ele a cobrança do pênalti para que pudesse completar o hat-trick.

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Saka valoriza campanha da Inglaterra na Copa

O atacante afirmou que o confronto contra a França foi marcado por altos e baixos para as duas equipes, mas ressaltou que o terceiro lugar representa a melhor campanha inglesa em um Mundial desde 1966.

— Foi um jogo maluco, maluco. Nós dois ainda estamos bastante decepcionados por não estarmos na final, mas para nós era importante terminar bem e dar ao país o melhor resultado em uma Copa do Mundo em 60 anos. Estamos felizes com o resultado final.

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Na avaliação de Saka, a vantagem construída pela Inglaterra ainda no primeiro tempo foi determinante para garantir a vitória, mesmo com a reação francesa na etapa final.

— Acho que o primeiro tempo decidiu o jogo para nós. Nós vencemos o primeiro tempo, eles venceram o segundo, e no fim conseguimos mais dois gols para vencer a partida. Foi assim que o jogo aconteceu.

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Saka comemora o terceiro gol da Inglaterra contra a França pela Copa do Mundo (Foto: Chadan Khanna/AFP)

Bellingham incentivou atacante a buscar o hat-trick

Depois de sofrer um pênalti na reta final da partida, a Inglaterra teve a oportunidade de ampliar a vantagem. Saka revelou que, apesar de Jude Bellingham estar com a bola nas mãos, nunca houve dúvida sobre quem faria a cobrança.

— Não, o Jude nunca iria bater. Ele foi o primeiro a dizer para eu ir buscar o hat-trick. Ninguém tentou me distrair. Eu sempre iria cobrar.

O atacante também comentou sobre o fato de não ter sido titular em boa parte da campanha inglesa e reconheceu que gostaria de ter recebido mais oportunidades durante o torneio.

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— Claro que eu gostaria de ter jogado mais, mas agora é tarde para falar sobre isso. Eu tento responder dentro de campo e foi isso que fiz. Agora seguimos em frente.

Bukayo Saka bate pênalti em França 4x6 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Atacante admite dor pela semifinal e mira próximo ciclo

Saka afirmou que a eliminação para a Argentina ainda pesa para todo o elenco, mas destacou a evolução da Inglaterra ao longo da competição e pediu que o grupo mantenha o foco no próximo ciclo.

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— Evoluímos jogo após jogo durante o torneio. Tivemos resultados incríveis e, no fim, acabamos ficando pelo caminho contra a Argentina. Isso dói muito para todos nós e tenho certeza de que também para os torcedores, mas precisamos manter a cabeça erguida e pensar no próximo desafio.

Por fim, o atacante também comentou as críticas direcionadas ao técnico Thomas Tuchel durante a competição e afirmou que a equipe soube transformar a pressão em motivação para terminar a Copa do Mundo de forma positiva.

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— Isso faz parte do futebol. Quando você perde, sempre haverá barulho. Quando você vence, também haverá. O importante é como você reage e usa isso como combustível. Hoje terminamos o torneio da melhor forma possível e era isso que podíamos fazer.

Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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