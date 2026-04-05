Decisão de Daronco gera revolta em Flamengo x Santos: 'Não existe'

Flamengo e Santos se enfrentaram neste domingo (5), no Maracanã, pela pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que teve uma primeira etapa morna, sem muitas chances para os dois lados, teve uma reviravolta no segundo tempo, com 3 gols e polêmicas.

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Durante o segundo tempo, o Flamengo balançou as redes com o zagueiro Léo Ortiz, aos oito minuto. Contudo, o gol foi anulado pelo árbitro Anderson Daronco após uma revisão do VAR, que identificou um impedimento do camisa 3 no início da jogada.

Nas redes socias, torcedores do Flamengo não concordaram com a decisão do árbitro, sendo incisivos quanto á sua atuação no clássico nacional.

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Veja os comentários:

Como chegam as equipes?

Vindo de dois jogos sem vitória, o Flamengo precisa bater o Santos para não ver os times da parte de cima da tabela desgarrarem. Com 14 pontos em oito jogos, o rubro-negro iniciou a rodada na sexta colocação. A equipe santista, por sua vez, quer manter o embalo após superar o Remo por 2 a 0 na última rodada.

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Flamengo e Santos voltam a se enfrentar no Maracanã pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Santos

10ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 17h30 (de Brasília).

📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ).

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GETV (streaming).

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS).

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC).

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

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