Gol perdido de titular viraliza em Flamengo x Santos: 'Inacreditável'

Na partida entre Flamengo x Santos, neste domingo (5), no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão, em meio á um jogo morno, e poucas chances, a melhor chance do Rubro-Negro veio do meio-campista Carrascal, que não aproveitou.

continua após a publicidade

Flamengo conseguiu uma chance em três contra dois. Carrascal conduziu a bola com liberdade, Arrascaeta passou por um lado e Samuel Lino do outro, mas colombiano optou por finalizar e bola passa por cima.

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram a decisão do atleta, afirmando que o jogador teria sido 'fominha', e que comprometeu o primeiro tempo do Flamengo, que vinha tendo dificuldades de abrir o placar.

continua após a publicidade

Veja os comentários:

Veja o lance:

Carrascal conduz a bola com liberdade, Arrascaeta passa por um lado e Samuel Lino do outro, mas colombiano optou por finalizar e bola passa por cima. (Foto: Reprodução/GeTv)

Como chegam as equipes?

Vindo de dois jogos sem vitória, o Flamengo precisa bater o Santos para não ver os times da parte de cima da tabela desgarrarem. Com 14 pontos em oito jogos, o rubro-negro iniciou a rodada na sexta colocação. A equipe santista, por sua vez, quer manter o embalo após superar o Remo por 2 a 0 na última rodada.

➡️Confira suspensos e lesionados da 10ª rodada do Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Santos

10ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 17h30 (de Brasília).

📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ).

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GETV (streaming).

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS).

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC).

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

continua após a publicidade

🤑 Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável