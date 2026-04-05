Gol perdido de titular viraliza em Flamengo x Santos: 'Inacreditável'
Flamengo e Santos vão empatando em 0 a 0
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Na partida entre Flamengo x Santos, neste domingo (5), no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão, em meio á um jogo morno, e poucas chances, a melhor chance do Rubro-Negro veio do meio-campista Carrascal, que não aproveitou.
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Flamengo conseguiu uma chance em três contra dois. Carrascal conduziu a bola com liberdade, Arrascaeta passou por um lado e Samuel Lino do outro, mas colombiano optou por finalizar e bola passa por cima.
Nas redes sociais, torcedores não perdoaram a decisão do atleta, afirmando que o jogador teria sido 'fominha', e que comprometeu o primeiro tempo do Flamengo, que vinha tendo dificuldades de abrir o placar.
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Veja o lance:
Como chegam as equipes?
Vindo de dois jogos sem vitória, o Flamengo precisa bater o Santos para não ver os times da parte de cima da tabela desgarrarem. Com 14 pontos em oito jogos, o rubro-negro iniciou a rodada na sexta colocação. A equipe santista, por sua vez, quer manter o embalo após superar o Remo por 2 a 0 na última rodada.
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo x Santos
10ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 17h30 (de Brasília).
📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ).
👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GETV (streaming).
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS).
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC).
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
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