Futebol Nacional

Confira suspensos e lesionados da 10ª rodada do Brasileirão

Rodada inicia neste sábado com três jogos, incluindo clássico carioca

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/04/2026
06:45
Flamengo e Santos jogam neste domingo, no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
A décima rodada do Brasileirão terá três jogos neste sábado e outros sete no domingo. Entre os destaques estão o clássico carioca entre Vasco e Botafogo, e o duelo entre Flamengo e Santos. Veja todos os confrontos, possíveis escalações, desfalques e onde assistir.

São Paulo x Cruzeiro

📆 Data e hora: sábado (4), às 18h30
🏟️ Local: Morumbi, SP
📺 Transmissão: Premiere

São Paulo

  1. Suspensos: -
  2. Lesionados: Lucas Moura, Oscar, Carlos Coronel, Alan Franco, Ryan Francisco e Paulinho
  3. Time provável: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio; Artur, Luciano e Calleri 

Cruzeiro

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Luis Sinisterra, Marquinhos e Cássio
  • Time provável: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Matheus Pereira e Gerson; Christian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge

Coritiba x Fluminense

📆 Data e hora: sábado (4), às 20h30
🏟️ Local: Couto Pereira, PR
📺 Transmissão: Record, CazéTV e Premiere

Coritiba

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Breno Lopes, Rodrigo Rodrigues, Wallisson, Pedro Morisco e Benassi
  • Time provável: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Willian Oliveira, Lucas Ronier, Josué e Sebastián Gómez; Lavega e Pedro Rocha.

Fluminense

  • Suspensos: Lucho Acosta
  • Lesionados: Nonato, Facundo Bernal e Matheus Reis
  • Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Savarino (Ganso); Canobbio, Serna e John Kennedy

Vasco x Botafogo

📆 Data e hora: sábado (4), às 21h
🏟️ Local: São Januário, RJ
📺 Transmissão: SporTV e Premiere

Vasco

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Jair, Claudio Spinelli, Mateus Carvalho e Cuiabano
  • Time provável: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Andrés Gómez e David

Botafogo

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Marçal, Joaquín Correa, Kaio e Chris Ramos
  • Time provável: Raul, Vitinho, Bastos (Ferraresi), Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Danilo e Medina; Santi Rodríguez (Montoro), Júnior Santos e Arthur Cabral
Botafogo e Vasco voltam a se enfrentar, agora pelo Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Chapecoense x Vitória

📆 Data e hora: domingo (5), às 16h
🏟️ Local: Arena Condá, SC
📺 Transmissão: Premiere

Chapecoense

  1. Suspensos: -
  2. Lesionados: Bruno Matias, Maurício Garcez, Mancha e Robert Santos
  3. Time provável: Rafael Santos; Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Doma, Vitor Caetano e Walter Clar; Camilo, Carvalheira e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Bolasie e Italo

Vitória

  • Suspensos: Emmanuel Martínez e Baralhas
  • Lesionados: Marinho, Edu Ribeiro, Pedro Henrique, Yuri Sena, Lucas Braga, Riccieli, Dudu, Claudinho, Fintelman e Mateusinho
  • Time provável: Lucas Arcanjo; Nathan, Camutanga, Cacá, Ramon; Caíque, Zé Vitor, Matheuzinho; Erick, Aitor e Renato Kayzer.

Flamengo x Santos

📆 Data e hora: domingo (5), às 17h30
🏟️ Local: Maracanã, RJ
📺 Transmissão: TV Globo, GETV e Premiere

Flamengo

  • Suspensos: Erick Pulgar e Jorge Carrascal
  • Lesionados: Saúl Ñíguez, Bruno Henrique e Alex Sandro
  • Time provável: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Everton Araújo e De La Cruz; Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro.

Santos

  • Suspensos: Neymar e Rony
  • Lesionados: Gabriel Barbosa, Gabriel Menino e Vinicius Lira
  • Time provável: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Bontempo e Álvaro Barreal; Christian Oliva, Moisés e Thaciano

Atlético-MG x Athletico-PR

📆 Data e hora: domingo (5), às 17h30
🏟️ Local: Arena MRV, MG
📺 Transmissão: TV Globo e Premiere

Atlético-MG

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Maycon e Índio
  • Time provável: Everson; Preciado, Ruan, Lyanco (Júnior Alonso), Renan Lodi; Victor Hugo, Tomás Perez, Reinier, Cuello; Bernard (Minda), Hulk.

Athletico-PR

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Alejandro García
  • Time provável: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias, Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson, Dudu; Julimar, Mendoza, Viveros.

Bahia x Palmeiras

📆 Data e hora: domingo (5), às 19h30
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, BA
📺 Transmissão: Premiere

Bahia

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Ronaldo, Kanu e Ruan Pablo
  • Time provável: João Paulo; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Erick Pulga e Everaldo.

Palmeiras

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Paulinho, Joaquín Piquerez e Figueiredo
  • Time provável: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício; Allan (Vitor Roque), Arias e Flaco López

Corinthians x Internacional

📆 Data e hora: domingo (5), às 19h30
🏟️ Local: Neo Química Arena, SP
📺 Transmissão: Amazon Prime

Corinthians

  • Suspensos: Allan e Matheus Bidu
  • Lesionados: Memphis Depay, Hugo, Kaio César e Gui Negão
  • Time provável: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Angileri; Raniele, André, Matheus Pereira, Breno Bidon; Vitinho (Kayke), Yuri Alberto

Internacional

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Richard, Kayky e Benjamin
  • Time provável: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel e Bernabei; Rodrigo Villagra, Paulinho e Alan Patrick; Carbonero, Borré e Vitinho.
Carbonero, Internacional, e Cacá, Corinthians
Corinthians x Internacional jogam pelo Brasileirão, agora na Neo Química Arena (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Mirassol x Red Bull Bragantino

📆 Data e hora: domingo (5), às 20h
🏟️ Local: José Maria de Campos Maia, SP
📺 Transmissão: Premiere

Mirassol

  • Suspensos: Negueba
  • Lesionados: Eduardo e Igor Cariús
  • Time provável: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Shaylon (Eduardo); Alesson, Galeano e Tiquinho Soares

Bragantino

  1. Suspensos: Ignacio Sosa
  2. Lesionados: Fernando, Bruninho, Fabrício, Guzmán Rodríguez, Vanderlan e Davi Gomes
  3. Time provável: Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Herrera; Lucas Barbosa, Isidro Pitta, Henry Mosquera.

Grêmio x Remo

📆 Data e hora: domingo (5), às 20h30
🏟️ Local: Arena do Grêmio, RS
📺 Transmissão: Premiere

Grêmio

  • Suspensos: -
  • Lesionados: João Pedro, Arthur Melo, Marlon, Mathías Villasanti e Leonel Pérez
  • Time provável: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery, Caio Paulista; Noriega (Nardoni ou Dodi), Arthur, Monsalve; Enamorado, Amuzu (Tetê), Carlos Vinícius

Remo

  • Suspensos: Zé Welison e Zé Ricardo
  • Lesionados: Vitor Bueno, João Lucas, Patrick de Paula, Eduardo Melo e Thalisson
  • Time provável: Marcelo Rangel; Marcelinho, Tchamba, Marllon, Mayk; David Braga, Picco, Patrick; Jajá (Yago Pikachu), Alef Manga, Gabriel Taliari (Bill).

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

