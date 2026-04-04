Confira suspensos e lesionados da 10ª rodada do Brasileirão
Rodada inicia neste sábado com três jogos, incluindo clássico carioca
- Matéria
- Mais Notícias
A décima rodada do Brasileirão terá três jogos neste sábado e outros sete no domingo. Entre os destaques estão o clássico carioca entre Vasco e Botafogo, e o duelo entre Flamengo e Santos. Veja todos os confrontos, possíveis escalações, desfalques e onde assistir.
Relacionadas
São Paulo x Cruzeiro
📆 Data e hora: sábado (4), às 18h30
🏟️ Local: Morumbi, SP
📺 Transmissão: Premiere
São Paulo
- Suspensos: -
- Lesionados: Lucas Moura, Oscar, Carlos Coronel, Alan Franco, Ryan Francisco e Paulinho
- Time provável: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio; Artur, Luciano e Calleri
Cruzeiro
- Suspensos: -
- Lesionados: Luis Sinisterra, Marquinhos e Cássio
- Time provável: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Matheus Pereira e Gerson; Christian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge
Coritiba x Fluminense
📆 Data e hora: sábado (4), às 20h30
🏟️ Local: Couto Pereira, PR
📺 Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
Coritiba
- Suspensos: -
- Lesionados: Breno Lopes, Rodrigo Rodrigues, Wallisson, Pedro Morisco e Benassi
- Time provável: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Willian Oliveira, Lucas Ronier, Josué e Sebastián Gómez; Lavega e Pedro Rocha.
Fluminense
- Suspensos: Lucho Acosta
- Lesionados: Nonato, Facundo Bernal e Matheus Reis
- Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Savarino (Ganso); Canobbio, Serna e John Kennedy
Vasco x Botafogo
📆 Data e hora: sábado (4), às 21h
🏟️ Local: São Januário, RJ
📺 Transmissão: SporTV e Premiere
Vasco
- Suspensos: -
- Lesionados: Jair, Claudio Spinelli, Mateus Carvalho e Cuiabano
- Time provável: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Andrés Gómez e David
Botafogo
- Suspensos: -
- Lesionados: Marçal, Joaquín Correa, Kaio e Chris Ramos
- Time provável: Raul, Vitinho, Bastos (Ferraresi), Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Danilo e Medina; Santi Rodríguez (Montoro), Júnior Santos e Arthur Cabral
Chapecoense x Vitória
📆 Data e hora: domingo (5), às 16h
🏟️ Local: Arena Condá, SC
📺 Transmissão: Premiere
Chapecoense
- Suspensos: -
- Lesionados: Bruno Matias, Maurício Garcez, Mancha e Robert Santos
- Time provável: Rafael Santos; Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Doma, Vitor Caetano e Walter Clar; Camilo, Carvalheira e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Bolasie e Italo
Vitória
- Suspensos: Emmanuel Martínez e Baralhas
- Lesionados: Marinho, Edu Ribeiro, Pedro Henrique, Yuri Sena, Lucas Braga, Riccieli, Dudu, Claudinho, Fintelman e Mateusinho
- Time provável: Lucas Arcanjo; Nathan, Camutanga, Cacá, Ramon; Caíque, Zé Vitor, Matheuzinho; Erick, Aitor e Renato Kayzer.
Flamengo x Santos
📆 Data e hora: domingo (5), às 17h30
🏟️ Local: Maracanã, RJ
📺 Transmissão: TV Globo, GETV e Premiere
Flamengo
- Suspensos: Erick Pulgar e Jorge Carrascal
- Lesionados: Saúl Ñíguez, Bruno Henrique e Alex Sandro
- Time provável: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Everton Araújo e De La Cruz; Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro.
Santos
- Suspensos: Neymar e Rony
- Lesionados: Gabriel Barbosa, Gabriel Menino e Vinicius Lira
- Time provável: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Bontempo e Álvaro Barreal; Christian Oliva, Moisés e Thaciano
Atlético-MG x Athletico-PR
📆 Data e hora: domingo (5), às 17h30
🏟️ Local: Arena MRV, MG
📺 Transmissão: TV Globo e Premiere
Atlético-MG
- Suspensos: -
- Lesionados: Maycon e Índio
- Time provável: Everson; Preciado, Ruan, Lyanco (Júnior Alonso), Renan Lodi; Victor Hugo, Tomás Perez, Reinier, Cuello; Bernard (Minda), Hulk.
Athletico-PR
- Suspensos: -
- Lesionados: Alejandro García
- Time provável: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias, Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson, Dudu; Julimar, Mendoza, Viveros.
Bahia x Palmeiras
📆 Data e hora: domingo (5), às 19h30
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, BA
📺 Transmissão: Premiere
Bahia
- Suspensos: -
- Lesionados: Ronaldo, Kanu e Ruan Pablo
- Time provável: João Paulo; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Erick Pulga e Everaldo.
Palmeiras
- Suspensos: -
- Lesionados: Paulinho, Joaquín Piquerez e Figueiredo
- Time provável: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício; Allan (Vitor Roque), Arias e Flaco López
Corinthians x Internacional
📆 Data e hora: domingo (5), às 19h30
🏟️ Local: Neo Química Arena, SP
📺 Transmissão: Amazon Prime
Corinthians
- Suspensos: Allan e Matheus Bidu
- Lesionados: Memphis Depay, Hugo, Kaio César e Gui Negão
- Time provável: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Angileri; Raniele, André, Matheus Pereira, Breno Bidon; Vitinho (Kayke), Yuri Alberto
Internacional
- Suspensos: -
- Lesionados: Richard, Kayky e Benjamin
- Time provável: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel e Bernabei; Rodrigo Villagra, Paulinho e Alan Patrick; Carbonero, Borré e Vitinho.
Mirassol x Red Bull Bragantino
📆 Data e hora: domingo (5), às 20h
🏟️ Local: José Maria de Campos Maia, SP
📺 Transmissão: Premiere
Mirassol
- Suspensos: Negueba
- Lesionados: Eduardo e Igor Cariús
- Time provável: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Shaylon (Eduardo); Alesson, Galeano e Tiquinho Soares
Bragantino
- Suspensos: Ignacio Sosa
- Lesionados: Fernando, Bruninho, Fabrício, Guzmán Rodríguez, Vanderlan e Davi Gomes
- Time provável: Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Herrera; Lucas Barbosa, Isidro Pitta, Henry Mosquera.
Grêmio x Remo
📆 Data e hora: domingo (5), às 20h30
🏟️ Local: Arena do Grêmio, RS
📺 Transmissão: Premiere
Grêmio
- Suspensos: -
- Lesionados: João Pedro, Arthur Melo, Marlon, Mathías Villasanti e Leonel Pérez
- Time provável: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery, Caio Paulista; Noriega (Nardoni ou Dodi), Arthur, Monsalve; Enamorado, Amuzu (Tetê), Carlos Vinícius
Remo
- Suspensos: Zé Welison e Zé Ricardo
- Lesionados: Vitor Bueno, João Lucas, Patrick de Paula, Eduardo Melo e Thalisson
- Time provável: Marcelo Rangel; Marcelinho, Tchamba, Marllon, Mayk; David Braga, Picco, Patrick; Jajá (Yago Pikachu), Alef Manga, Gabriel Taliari (Bill).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias