Veja gols em Flamengo x Santos: VIRADA! Jorginho vira e Paquetá amplia com golaço

Flamengo e Santos estão se enfrentando neste domingo (5), a partir das 17h30 (de Brasília), no Maracanã. A equipe rubro-negra tenta afastar a má impressão deixada após a derrota por 3 a 0 para o Bragantino no meio de semana, enquanto o Santos, sem Neymar, quer subir na tabela do Brasileirão.

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Golaço de Lautaro Díaz! Santos rouba a bola no meio-campo após troca de passes do Fla no campo de ataque, Oliva dá chutão para afastar e o argentino sai de mano a mano com Léo Pereira. Camisa 16 conduz, ganha em velocidade, ajeita para a perna direita e finaliza de fora da área. Golaço!

Veja o gol:

Gol do Flamengo! Carrascal cruza pela direita, Pedro sobe mais que Zé Ivaldo e cabeceia para o fundo das redes. Jogo empatado!

Veja o gol:

É a virada! Gabriel Brazão até acerta o canto, mas Jorginho cobra pênalti com maestria e coloca o Flamengo na frente do placar.

Veja o pênalti:

É de Lucas Paquetá! Plata conduz, passa por Luan Peres e Arão e bola encontra Paquetá. Camisa 20 finaliza colocado e bola morre no fundo das redes. Golaço!

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Veja o gol:

Como chegam as equipes?

Vindo de dois jogos sem vitória, o Flamengo precisa bater o Santos para não ver os times da parte de cima da tabela desgarrarem. Com 14 pontos em oito jogos, o rubro-negro iniciou a rodada na sexta colocação. A equipe santista, por sua vez, quer manter o embalo após superar o Remo por 2 a 0 na última rodada.

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Flamengo e Santos voltam a se enfrentar no Maracanã pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Santos

10ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 17h30 (de Brasília).

📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ).

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GETV (streaming).

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS).

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC).

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

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