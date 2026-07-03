Quantos gols Messi tem em Copas do Mundo? Craque argentino lidera a artilharia isolada desta edição com sete gols

Lionel Messi continua ampliando seus números históricos no futebol mundial. Ao abrir o placar no confronto contra Cabo Verde, válido pela fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 da Argentina atingiu a impressionante marca de 20 gols na história das Copas do Mundo.

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O gol anotado contra a seleção africana foi o 7º gol de Messi nesta edição de 2026, o que o coloca na liderança isolada da artilharia do atual torneio, superando o francês Kylian Mbappé.

Lionel Messi comemora após marcar contra Cabo Verde; atacante chegou ao seu 7º gol na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Chandan Khanna / AFP)

O maior artilheiro de todos os tempos

Com 20 gols anotados em suas participações em Mundiais, Messi se isola ainda mais no topo do ranking histórico de artilheiros do torneio da Fifa. O atacante argentino já deixou para trás o recorde do alemão Miroslav Klose, antigo detentor da marca com 16 gols, além de nomes como Ronaldo Fenômeno (15 gols) e Pelé (12 gols).

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A principal ameaça ao trono do argentino vem justamente de seu principal rival da atualidade: o francês Kylian Mbappé está logo atrás na tabela histórica, acumulando 18 gols em Copas do Mundo e acirrando a briga pelo topo a cada partida.

Os 20 gols de Messi em Copas do Mundo

O capitão argentino distribuiu suas bolas na rede ao longo de seis edições do torneio:

Copa do Mundo de 2006 (Alemanha): 1 gol Copa do Mundo de 2010 (África do Sul): 0 gols Copa do Mundo de 2014 (Brasil): 4 gols Copa do Mundo de 2018 (Rússia): 1 gol Copa do Mundo de 2022 (Catar): 7 gols Copa do Mundo de 2026 (EUA/Canadá/México): 7 gols (até o momento)

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