Quantos gols Messi tem em Copas do Mundo?
Craque argentino lidera a artilharia isolada desta edição com sete gols
Lionel Messi continua ampliando seus números históricos no futebol mundial. Ao abrir o placar no confronto contra Cabo Verde, válido pela fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 da Argentina atingiu a impressionante marca de 20 gols na história das Copas do Mundo.
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O gol anotado contra a seleção africana foi o 7º gol de Messi nesta edição de 2026, o que o coloca na liderança isolada da artilharia do atual torneio, superando o francês Kylian Mbappé.
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Com 20 gols anotados em suas participações em Mundiais, Messi se isola ainda mais no topo do ranking histórico de artilheiros do torneio da Fifa. O atacante argentino já deixou para trás o recorde do alemão Miroslav Klose, antigo detentor da marca com 16 gols, além de nomes como Ronaldo Fenômeno (15 gols) e Pelé (12 gols).
A principal ameaça ao trono do argentino vem justamente de seu principal rival da atualidade: o francês Kylian Mbappé está logo atrás na tabela histórica, acumulando 18 gols em Copas do Mundo e acirrando a briga pelo topo a cada partida.
Os 20 gols de Messi em Copas do Mundo
O capitão argentino distribuiu suas bolas na rede ao longo de seis edições do torneio:
- Copa do Mundo de 2006 (Alemanha): 1 gol
- Copa do Mundo de 2010 (África do Sul): 0 gols
- Copa do Mundo de 2014 (Brasil): 4 gols
- Copa do Mundo de 2018 (Rússia): 1 gol
- Copa do Mundo de 2022 (Catar): 7 gols
- Copa do Mundo de 2026 (EUA/Canadá/México): 7 gols (até o momento)
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