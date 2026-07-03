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Quantos gols Messi tem em Copas do Mundo?

Craque argentino lidera a artilharia isolada desta edição com sete gols

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 19:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O atacante argentino número 10, Lionel Messi, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami
Messi alcança 20 gols na história da Copa do Mundo e amplia vantagem na liderança de todos os tempos (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Lionel Messi continua ampliando seus números históricos no futebol mundial. Ao abrir o placar no confronto contra Cabo Verde, válido pela fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 da Argentina atingiu a impressionante marca de 20 gols na história das Copas do Mundo.

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    O gol anotado contra a seleção africana foi o 7º gol de Messi nesta edição de 2026, o que o coloca na liderança isolada da artilharia do atual torneio, superando o francês Kylian Mbappé.

    O atacante argentino número 10, Lionel Messi, gesticula durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami
    Lionel Messi comemora após marcar contra Cabo Verde; atacante chegou ao seu 7º gol na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    O maior artilheiro de todos os tempos

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    • Com 20 gols anotados em suas participações em Mundiais, Messi se isola ainda mais no topo do ranking histórico de artilheiros do torneio da Fifa. O atacante argentino já deixou para trás o recorde do alemão Miroslav Klose, antigo detentor da marca com 16 gols, além de nomes como Ronaldo Fenômeno (15 gols) e Pelé (12 gols).

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    A principal ameaça ao trono do argentino vem justamente de seu principal rival da atualidade: o francês Kylian Mbappé está logo atrás na tabela histórica, acumulando 18 gols em Copas do Mundo e acirrando a briga pelo topo a cada partida.

    Os 20 gols de Messi em Copas do Mundo

    O capitão argentino distribuiu suas bolas na rede ao longo de seis edições do torneio:

    1. Copa do Mundo de 2006 (Alemanha): 1 gol
    2. Copa do Mundo de 2010 (África do Sul): 0 gols
    3. Copa do Mundo de 2014 (Brasil): 4 gols
    4. Copa do Mundo de 2018 (Rússia): 1 gol
    5. Copa do Mundo de 2022 (Catar): 7 gols
    6. Copa do Mundo de 2026 (EUA/Canadá/México): 7 gols (até o momento)

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    Torcedor Estados Unidos Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na próxima fase, a seleção norte-americana terá pela frente a Bélgica, em confronto que vale uma vaga nas quartas de final. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

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