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Calor durante jogo do Brasil vira preocupação para Noruega, e médico critica Fifa: 'Fatal'

Partida pode ter horário alterado por conta do calor; entenda o cenário às vésperas do confronto

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
03/07/2026 19:13
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Elenco da Noruega durante treinamento na Copa do Mundo
Elenco da Noruega durante treinamento na Copa do Mundo. (Foto: Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O duelo entre Brasil e Noruega neste domingo (5) será disputado às 16h na hora local de Nova York, fato que levanta preocupações do lado da delegação norueguesa por conta das altas temperaturas. O calor tem sido um adversário constante da seleção desde o começo do torneio, e a última declaração de Ola Sand, médico da equipe, transformou-se numa crítica à Fifa pela escolha do horário do confronto.

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    - O risco é a insolação, e isso pode ser fatal. Acho que beira a irresponsabilidade, mas a Fifa não tem limite máximo. Acho uma pena, deveria ter sido diferente. Precisamos ficar de olho nos jogadores com muita atenção e nos comunicar com eles ao longo do processo - declarou Ola Sand ao site norueguês VG.

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    Um dia antes do confronto, no feriado nacional da Independência dos Estados Unidos, em 4 de julho, uma onda de calor está prevista para várias regiões do país, incluindo Nova York, onde acontece a partida. A cidade anunciou a ativação do protocolo de emergência para altas temperaturas. que inclui evitar a exposição ao ar livre. A previsão é que os termômetros marquem entre 35ºC e 41ºC, com a sensação térmica podendo alcançar 46ºC.

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    • Apesar da partida estar marcada para às 16h, a previsão de temperatura para o jogo é de 33ºC e a sensação térmica pode chegar até 38ºC. Inicialmente, havia um posicionamento da Fifa para não alterar o horário do confronto, mas diante do cenário da onda de calor, a entidade estuda mudar o horário de início da partida. A possibilidade é que o jogo passe para às 17h local, ou 18h de Brasília.

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    A preocupação da Fifa é evitar que os atletas entrem em campo no período de maior incidência solar e temperatura mais elevada. Como Nova Jersey está uma hora à frente do horário de Brasília, o adiamento do duelo entre Brasil e Noruega aproxima o início do jogo ao fim da tarde local, quando a tendência é de ligeira redução no calor.

    A entidade máxima do futebol ainda não oficializou a mudança, mas a expectativa nos bastidores é de que a decisão seja divulgada nas próximas horas. Enquanto isso, as seleções seguem adaptando rotinas de treino, hidratação e recuperação física para enfrentar um dos maiores desafios deste início de Mundial: o verão rigoroso do nordeste dos Estados Unidos.

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    Metlife Stadium, em Nova Jersey
    Metlife Stadium será o palco de Brasil x Noruega na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

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