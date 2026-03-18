Decisão de Abel Ferreira para Palmeiras x Botafogo repercute: 'Nunca mais'

O Palmeiras vai enfrentar o Botafogo, na noite desta quarta-feira (18), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Abel Ferreira chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais.

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Cerca de 1h antes da bola rolar para o duelo entre Palmeiras e Botafogo, o Alviverde divulgou a escalação definida por Abel Ferreira. O técnico português optou por manter o jovem Arthur como titular da lateral-esquerda, com Piquerez no banco.

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Nas redes sociais, a decisão de Abel Ferreira para o jogo chamou muita atenção de torcedores do Verdão. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre a decisão de Abel Ferreira

Onde assistir Palmeiras x Botafogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premier.

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Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras derrotou o Mirassol por 1 a 0 na última partida, que marcou o retorno do clube ao Allianz Parque em 2026. Ao todo, soma 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

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O Botafogo, por sua vez, soma apenas três pontos, mas com duas partidas a menos, devido à disputa das fases preliminares da Copa Libertadores, e abre a zona de rebaixamento. No fim de semana, foi derrotado por 3 a 0 no clássico diante do Flamengo, com o zagueiro Barboza expulso nos acréscimos da primeira etapa.

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Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira. Veja onde assistir (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)