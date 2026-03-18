Mauro Cezar critica diretoria do Palmeiras por contratação: 'Quem é?'

Paulinho, atacante de 25 anos do Palmeiras, está afastado dos gramados desde julho de 2025, quando passou por cirurgias para tratar uma fratura por estresse na tíbia. Por ainda não ter prazo definido para retornar, tanto o atleta quanto o clube começam a ser pressionados pela imprensa e pela torcida. Já são aproximadamente oito meses sem jogar.

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Durante o programa JP Esportes, o comentarista Mauro Cezar criticou a diretoria e o departamento médico do Palmeiras pela demora no retorno do atacante.

- É um jogador que não joga, e a culpa não é do jogador. Quem fez o exame médico, quem aprovou? Quem é o responsável? Não lembro de nenhum clube brasileiro, um jogador ser contratado e não jogar em praticamente mais de um ano - questionou o comentarista.

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Em reta final de recuperação, Paulinho já treina com bola no CT (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Em outro momento, o jornalista criticou a escolha pela contratação de Paulinho:

- Ótimo jogador, sem dúvida alguma, de muita personalidade, mas o Palmeiras colocou uma fortuna em um jogador que não joga. Daqui a pouco é um ano e meio fora, na contratação, até agora, foram poucas aparições. Colocar R$ 18 milhões mais dois jogadores no Paulinho (em troca), para mim, poderia ter contratado outro jogador - disparou o jornalista.

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Paulinho detalha reta final de recuperação no Palmeiras

O Palmeiras tem como prática não estipular prazos para a recuperação de jogadores lesionados e adota cautela no retorno de Paulinho, que chegou a atuar lesionado no primeiro semestre de 2025 e precisou ser afastado para passar por nova intervenção cirúrgica na perna.

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Porém, no Allianz Parque antes da partida contra o Mirassol, Paulinho afirmou já estar realizando jogos com contato no CT, mas evitou cravar uma data específica para voltar a ficar à disposição.

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