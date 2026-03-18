Com preços populares, Palmeiras inicia venda de ingressos para retorno das Palestrinas ao Allianz Parque
Jogo será neste domingo (22), às 11h
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O Palmeiras anunciou ingressos populares para o retorno das Palestrinas ao Allianz Parque. O Verdão encara o Vitória neste domingo (22), às 11h, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino, marcando a primeira partida da equipe feminina no estádio em 2026.
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Os ingressos começam a ser disponibilizados nesta quarta-feira (18), a partir das 10h, com preços acessíveis: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Inicialmente, o setor aberto será a Central Leste, com entrada pelo Portão C, e novos espaços poderão ser liberados conforme a demanda. Cada CPF terá direito a um ingresso.
A venda para a torcida visitante abre na quinta-feira (19), às 12h, com acesso pelo Portão D até o intervalo da partida. Pessoas com deficiência e acompanhantes poderão garantir entradas nos setores inferiores disponíveis.
Momento do Palmeiras no Brasileirão Feminino
Dentro de campo, o Palmeiras vive um início de campanha bastante positivo. A equipe lidera a primeira fase da competição com 100% de aproveitamento, somando três vitórias em três partidas: venceu América-MG, Grêmio e Corinthians. O time de Rosana Augusto marcou nove gols e sofreu apenas três até aqui, desempenho que o coloca na ponta da tabela.
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Veja abaixo o procedimento para garantir o seu ingresso pela internet:
1. Cadastro ou login no site www.ingressospalmeiras.com.br
Os dados fornecidos pelo torcedor, que devem estar iguais aos do documento pessoal, serão validados junto à Receita Federal. Em caso de dado inválido ou cadastro de menor de idade, é preciso enviar uma solicitação para o e-mail [email protected] com todos os dados necessários (nome, data de nascimento, RG e CPF) para que o cadastro seja validado e ativado;
- 2. Seleção do assento desejado;
- 3. Acesso ao estádio com reconhecimento facial.
- Atenção: os ingressos podem ser cancelados até o dia 21 de março, às 11h.
CADEIRAS CATIVAS
- Não haverá venda de cadeiras cativas.
CAMAROTES
- Não haverá venda de camarotes.
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