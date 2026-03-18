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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Com preços populares, Palmeiras inicia venda de ingressos para retorno das Palestrinas ao Allianz Parque

Jogo será neste domingo (22), às 11h

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/03/2026
10:00
Palestrinas lideram o Brasileirão Feminino. (Foto: Rafael Assunção/ Palmeiras)
imagem cameraPalestrinas lideram o Brasileirão Feminino. (Foto: Rafael Assunção/ Palmeiras)
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O Palmeiras anunciou ingressos populares para o retorno das Palestrinas ao Allianz Parque. O Verdão encara o Vitória neste domingo (22), às 11h, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino, marcando a primeira partida da equipe feminina no estádio em 2026.

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Os ingressos começam a ser disponibilizados nesta quarta-feira (18), a partir das 10h, com preços acessíveis: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Inicialmente, o setor aberto será a Central Leste, com entrada pelo Portão C, e novos espaços poderão ser liberados conforme a demanda. Cada CPF terá direito a um ingresso.

A venda para a torcida visitante abre na quinta-feira (19), às 12h, com acesso pelo Portão D até o intervalo da partida. Pessoas com deficiência e acompanhantes poderão garantir entradas nos setores inferiores disponíveis.

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Momento do Palmeiras no Brasileirão Feminino

Dentro de campo, o Palmeiras vive um início de campanha bastante positivo. A equipe lidera a primeira fase da competição com 100% de aproveitamento, somando três vitórias em três partidas: venceu América-MG, Grêmio e Corinthians. O time de Rosana Augusto marcou nove gols e sofreu apenas três até aqui, desempenho que o coloca na ponta da tabela.

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Veja abaixo o procedimento para garantir o seu ingresso pela internet:

1. Cadastro ou login no site www.ingressospalmeiras.com.br
Os dados fornecidos pelo torcedor, que devem estar iguais aos do documento pessoal, serão validados junto à Receita Federal. Em caso de dado inválido ou cadastro de menor de idade, é preciso enviar uma solicitação para o e-mail [email protected] com todos os dados necessários (nome, data de nascimento, RG e CPF) para que o cadastro seja validado e ativado;

  • 2. Seleção do assento desejado;
  • 3. Acesso ao estádio com reconhecimento facial.
  • Atenção: os ingressos podem ser cancelados até o dia 21 de março, às 11h.

CADEIRAS CATIVAS

  • Não haverá venda de cadeiras cativas.

CAMAROTES

  • Não haverá venda de camarotes.
Allianz Parque - Futebol Feminino
(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

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