Messi, Mbappé e Haaland… Veja como está a artilharia da Copa do Mundo
Lionel Messi marcou contra Cabo Verde
A Argentina vence Cabo Verde no placar parcial e Lionel Messi foi o autor de mais um gol da seleção sul-americana, chegando aos sete na Copa do Mundo. A artilharia da competição está cada vez mais acirrada e com nomes do mais alto nível do futebol mundial, como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane e, claro, o camisa 10 do Inter Miami.
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Durante a partida contra Cabo Verde, válida pela segunda fase do Mundial, Messi balançou as redes do goleiro Vozinha aos 29 minutos de jogo após lançamento do zagueiro Lisandro Martínez. Com o feito, o jogador chega aos sete gols nesta edição, além de se isolar ainda mais como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 20 gols
Na segunda colocação da artilharia do mundial realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, está Kylian Mbappé, com seis gols marcados até o momento. Em terceiro lugar estão Erling Haaland, da Noruega, e Harry Kane, da Inglaterra, com cinco gols cada. O brasileiro com mais gols é Vinicius Júnior com quatro.
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Argentina volta ao palco em que conquistou último título, em 2024
Em Miami, a Argentina volta ao palco em que conquistou seu último título para enfrentar Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo. Em 2024, o Hard Rock Stadium foi onde a Albiceleste venceu a Copa América sobre a Colômbia.
Na Copa América de 2024, a Argentina também entrou em campo no Hard Rock Stadium na vitória por 2 a 0 sobre o Peru, pela fase de grupos. No entanto, a lembrança mais positiva ocorreu no dia 14 de julho, quando os hermanos derrotaram a Colômbia por 1 a 0 com gol de Lautaro Martínez para mais de 65 mil torcedores.
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Nesta sexta-feira (3), a Argentina faz seu primeiro jogo em Miami após estrear em Kansas City e disputar suas duas últimas partidas em Dallas. Em um local com boas recordações, a Albiceleste busca deixar o Hard Rock Stadium com mais uma lembrança positiva, como uma classificação às oitavas de final da Copa do Mundo diante de Cabo Verde.
Na Flórida, a expectativa é de que o Hard Rock Stadium esteja tomado por argentinos, assim como aconteceu nas outras três partidas da Albiceleste nos Estados Unidos. Mas com uma série de "hinchas" do lado de fora e sem ingressos para entrar no estádio.
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