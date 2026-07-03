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Messi, Mbappé e Haaland… Veja como está a artilharia da Copa do Mundo

Lionel Messi marcou contra Cabo Verde

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 19:52
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Lionel Messi chutando a bola contra Cabo Verde na Copa do Mundo
Messi é o maior artilheiro da história das Copas (Foto: Reuters/Folhapress)

A Argentina vence Cabo Verde no placar parcial e Lionel Messi foi o autor de mais um gol da seleção sul-americana, chegando aos sete na Copa do Mundo. A artilharia da competição está cada vez mais acirrada e com nomes do mais alto nível do futebol mundial, como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane e, claro, o camisa 10 do Inter Miami.

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    Durante a partida contra Cabo Verde, válida pela segunda fase do Mundial, Messi balançou as redes do goleiro Vozinha aos 29 minutos de jogo após lançamento do zagueiro Lisandro Martínez. Com o feito, o jogador chega aos sete gols nesta edição, além de se isolar ainda mais como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 20 gols

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    Na segunda colocação da artilharia do mundial realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, está Kylian Mbappé, com seis gols marcados até o momento. Em terceiro lugar estão Erling Haaland, da Noruega, e Harry Kane, da Inglaterra, com cinco gols cada. O brasileiro com mais gols é Vinicius Júnior com quatro.

    Messi comemora gol no jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo de 2026
    Contra Cabo Verde Messi marcou o seu sétimo gol nesta edição da Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
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    Em Miami, a Argentina volta ao palco em que conquistou seu último título para enfrentar Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo. Em 2024, o Hard Rock Stadium foi onde a Albiceleste venceu a Copa América sobre a Colômbia.

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    Na Copa América de 2024, a Argentina também entrou em campo no Hard Rock Stadium na vitória por 2 a 0 sobre o Peru, pela fase de grupos. No entanto, a lembrança mais positiva ocorreu no dia 14 de julho, quando os hermanos derrotaram a Colômbia por 1 a 0 com gol de Lautaro Martínez para mais de 65 mil torcedores.

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    Nesta sexta-feira (3), a Argentina faz seu primeiro jogo em Miami após estrear em Kansas City e disputar suas duas últimas partidas em Dallas. Em um local com boas recordações, a Albiceleste busca deixar o Hard Rock Stadium com mais uma lembrança positiva, como uma classificação às oitavas de final da Copa do Mundo diante de Cabo Verde.

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    Na Flórida, a expectativa é de que o Hard Rock Stadium esteja tomado por argentinos, assim como aconteceu nas outras três partidas da Albiceleste nos Estados Unidos. Mas com uma série de "hinchas" do lado de fora e sem ingressos para entrar no estádio.

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    Torcedor Estados Unidos Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na próxima fase, a seleção norte-americana terá pela frente a Bélgica, em confronto que vale uma vaga nas quartas de final. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

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