Thiago Silva esquenta debate após convocação da Seleção: 'Não pode'

Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira, na tarde desta segunda-feira (16), para os amistosos contra França e Croácia. Depois da lista ser divulgada, o nome do zagueiro Thiago Silva ficou em alta nas redes sociais.

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Aos 41 anos, o experiente defensor tem sido destaque no Porto. Thiago Silva fechou com o gigante português depois de boa passagem pelo Fluminense. Com Carlo Ancelotti, o zagueiro não foi convocado para a defender a Seleção Brasileira, mas tem quem defenda sua importância no plantel.

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Como é de costume, os amantes de futebol no Brasil começaram a debater os nomes que faltaram na lista da maior seleção do mundo. Thiago Silva foi um dos jogadores mais pedidos por torcedores, que debateram o tema. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre o experiente zagueiro

Thiago Silva abre o jogo sobre retorno à Seleção com Ancelotti

Aos 41 anos, Thiago Silva segue sendo um nome de destaque no futebol europeu, agora com a camisa do Porto em 2026. Nesta reta final de carreira, ele mantém vivo o sonho de disputar sua quinta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. O zagueiro afirmou, em entrevista à "TNT Sports", que ainda tem muito a contribuir em mais uma edição e admitiu ter conversado com o treinador Carlo Ancelotti.

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A relação entre os dois não é novidade: Thiago Silva e o técnico italiano trabalharam juntos no Milan e no PSG, construindo um elo de confiança. Apesar da proximidade, o zagueiro faz questão de manter os pés no chão e evitar qualquer tipo de pressão pública por uma vaga.

Thiago Silva em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Rodrigues/CBF)

— O Carlo (Ancelotti) e a equipe técnica dele conhecem o Thiago Silva. Não preciso vir aqui cavar uma convocação, nem gosto de estar a falar sobre isso. Se não tiver de ser convocado, não vou ser. Se eu tiver que ir ao Mundial, vou. Os nossos planos já estão bem traçados por Deus — afirmou o zagueiro à TNT Sports.

Após a eliminação para a Croácia em 2022, o sentimento era de despedida. O próprio Thiago Silva admitiu que acreditava ter vestido a camisa da Seleção Brasileira pela última vez. No entanto, a longevidade física e o alto desempenho no Porto mudaram o cenário. Líder do Campeonato Português com os Dragões, ele acredita que seu vigor atual permite sonhar com o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.

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