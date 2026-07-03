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Quantos gols Messi tem na carreira? Confira números

Saiba quantos gols Messi tem após tento marcado contra Cabo Verde

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 19:48
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Messi comemora segundo gol marcado pela Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo
Messi comemora gol marcado na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Lionel Messi continua marcando gols e se isolando como maior artilheiro de Copas do Mundo e da edição de 2026. Após balançar as redes no confronto decisivo contra Cabo Verde no mata-mata da Copa, o craque argentino atingiu a impressionante marca de 919 gols oficiais em sua vitoriosa trajetória de 22 anos como profissional.

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    • Confira abaixo os dados atualizados da artilharia do "ET" e os recordes que ele vem quebrando nesta edição do Mundial:

    O artilheiro da Copa de 2026

    Messi comemora gol no jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo de 2026
    Messi comemora gol no jogo da Argentina contra Cabo Verde (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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  • Lionel Messi em comemoração do gol na partida contra o Cabo Verde na Copa do Mundo.

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    • Messi é, atualmente, o artilheiro isolado da Copa do Mundo 2026, acumulando 7 gols em apenas 4 partidas. Os gols já saíram logo na estreia, quando marcou um hat-trick contra a Argélia, e não pararam mais, já que o craque deixou o deles em todos os jogos até agora.

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    Com o gol marcado diante de Cabo Verde, o camisa 10 ampliou sua vantagem no topo da lista histórica de artilheiros das Copas do Mundo, chegando a 19 gols totais no torneio (superando os 18 que já o isolavam na liderança após o jogo contra a Áustria).

    Recordes e marcas históricas

    A jornada de Messi no Mundial de 2026 não se resume apenas a gols. Ele se tornou o primeiro jogador a disputar seis edições de Copa (2006 a 2026) e detém o recorde de partidas disputadas (superando os 25 jogos de Lothar Matthäus) e de minutagem em campo (ultrapassando os 2.216 minutos de Paolo Maldini).

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    Além disso, sua participação direta em gols é inédita: Messi já superou oficialmente a marca de Pelé, que registrava 21 participações em gols em Copas, de acordo com os registros da Fifa.

    A busca de Messi pelo milésimo gol

    Embora o foco atual seja a performance na Copa e o total acumulado na carreira, o gol número mil surge como uma consequência natural de sua longevidade. Para alcançar a marca histórica de Pelé, Messi precisa agora de mais 81 tentos oficiais.

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    Considerando sua média de 0,78 gol por partida e o desempenho recente no Inter Miami — onde marcou 46 gols em 49 jogos na temporada de 2025 —, projeções indicam que o milésimo gol pode ocorrer entre o final de 2027 e o início de 2028. O craque possui contrato com o clube americano até o fim de 2028, o que oferece o calendário necessário para atingir o feito.

    Messi vs. Cristiano Ronaldo: quem chega ao milésimo gol primeiro?

    Na disputa estatística com Cristiano Ronaldo, Messi leva uma vantagem estratégica: a idade. O argentino atingiu a casa dos 900 gols oficiais aos 38 anos e 267 dias, sendo quase um ano mais jovem do que o rival português quando este alcançou a mesma marca. Enquanto CR7 lidera em números absolutos globais, Messi utiliza a eficiência desta Copa do Mundo para encurtar a distância e manter viva a disputa pelo topo da artilharia mundial.

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