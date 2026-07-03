Quantos gols Messi tem na carreira? Confira números Saiba quantos gols Messi tem após tento marcado contra Cabo Verde

Lionel Messi continua marcando gols e se isolando como maior artilheiro de Copas do Mundo e da edição de 2026. Após balançar as redes no confronto decisivo contra Cabo Verde no mata-mata da Copa, o craque argentino atingiu a impressionante marca de 919 gols oficiais em sua vitoriosa trajetória de 22 anos como profissional.

Confira abaixo os dados atualizados da artilharia do "ET" e os recordes que ele vem quebrando nesta edição do Mundial:

O artilheiro da Copa de 2026

Messi comemora gol no jogo da Argentina contra Cabo Verde (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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Messi é, atualmente, o artilheiro isolado da Copa do Mundo 2026, acumulando 7 gols em apenas 4 partidas. Os gols já saíram logo na estreia, quando marcou um hat-trick contra a Argélia, e não pararam mais, já que o craque deixou o deles em todos os jogos até agora.

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Com o gol marcado diante de Cabo Verde, o camisa 10 ampliou sua vantagem no topo da lista histórica de artilheiros das Copas do Mundo, chegando a 19 gols totais no torneio (superando os 18 que já o isolavam na liderança após o jogo contra a Áustria).

Recordes e marcas históricas

A jornada de Messi no Mundial de 2026 não se resume apenas a gols. Ele se tornou o primeiro jogador a disputar seis edições de Copa (2006 a 2026) e detém o recorde de partidas disputadas (superando os 25 jogos de Lothar Matthäus) e de minutagem em campo (ultrapassando os 2.216 minutos de Paolo Maldini).

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Além disso, sua participação direta em gols é inédita: Messi já superou oficialmente a marca de Pelé, que registrava 21 participações em gols em Copas, de acordo com os registros da Fifa.

A busca de Messi pelo milésimo gol

Embora o foco atual seja a performance na Copa e o total acumulado na carreira, o gol número mil surge como uma consequência natural de sua longevidade. Para alcançar a marca histórica de Pelé, Messi precisa agora de mais 81 tentos oficiais.

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Considerando sua média de 0,78 gol por partida e o desempenho recente no Inter Miami — onde marcou 46 gols em 49 jogos na temporada de 2025 —, projeções indicam que o milésimo gol pode ocorrer entre o final de 2027 e o início de 2028. O craque possui contrato com o clube americano até o fim de 2028, o que oferece o calendário necessário para atingir o feito.

Messi vs. Cristiano Ronaldo: quem chega ao milésimo gol primeiro?

Na disputa estatística com Cristiano Ronaldo, Messi leva uma vantagem estratégica: a idade. O argentino atingiu a casa dos 900 gols oficiais aos 38 anos e 267 dias, sendo quase um ano mais jovem do que o rival português quando este alcançou a mesma marca. Enquanto CR7 lidera em números absolutos globais, Messi utiliza a eficiência desta Copa do Mundo para encurtar a distância e manter viva a disputa pelo topo da artilharia mundial.

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