Vidente aponta resultado de Palmeiras x Botafogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (18), em jogo que abre a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Um vidente apontou qual será o resultado do duelo disputado no Allianz Parque.

continua após a publicidade

De acordo com a previsão do vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Palmeiras vai vencer o Botafogo jogando dentro de sua casa. A bola vai rolar às 19h (Brasília), em duelo que marca o reencontro de Marlon Freitas com o Glorioso.

➡️Maestro Júnior pede ídolo do Palmeiras na Seleção Brasileira: 'Foi descartado'

Apesar das cartas apontarem favoritismo do Palmeiras contra o Botafogo, o duelo não será fácil. No primeiro tempo, a tendência é que o Alvinegro faça jogo duro e até fique melhor que o Verdão. Na segunda etapa, porém, o Alviverde deve tomar as rédeas da partida e sair com a vitória.

continua após a publicidade

Onde assistir Palmeiras x Botafogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premier.

Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras derrotou o Mirassol por 1 a 0 na última partida, que marcou o retorno do clube ao Allianz Parque em 2026. Ao todo, soma 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Palmeiras ou do Grêmio no Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Botafogo, por sua vez, soma apenas três pontos, mas com duas partidas a menos, devido à disputa das fases preliminares da Copa Libertadores, e abre a zona de rebaixamento. No fim de semana, foi derrotado por 3 a 0 no clássico diante do Flamengo, com o zagueiro Barboza expulso nos acréscimos da primeira etapa.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira. Veja onde assistir (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)