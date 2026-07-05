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Enquete: Ser eliminado da Copa pela Noruega é um vexame para o Brasil?

Seleção não passou das oitavas de final

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
05/07/2026 19:16
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Gabriel Martinelli em ação durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
Gabriel Martinelli em ação durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

O Brasil perdeu por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final e está eliminado da Copa do Mundo de 2026. Para você, ser eliminado desta maneira pelos noruegueses é considerado um vexame? Dê sua opinião na enquete abaixo.

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    • Brasil nunca venceu a Noruega

    O confronto das oitavas de final da Copa do Mundo entre brasileiros e noruegueses manteve uma escrita. Em cinco confrontos entre as seleções, a Seleção Brasileira nunca venceu a Noruega: são três vitórias norueguesas e dois empates. Os duelos mais marcantes aconteceram na Copa do Mundo; em 1998, quando a Noruega venceu por 2 a 1 de virada na fase de grupos, e em 2026, quando eliminaram a Seleção nas oitavas de final com o mesmo placar.

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    • Ficha técnica de Brasil x Noruega

    Brasil 1 x 2 Noruega
    Copa do Mundo - Oitavas de final

    📅 Data e hora: domingo, 5 de julho de 2026, às 17h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)
    🥅 Gols: Haaland (34'/2ºT) e Haaland (45'/2ºT); Neymar (54'/2ºT)
    🟨 Cartões amarelos: (NOR); (BRA)
    🏟️ Público: 80.663 presentes

    BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Éderson) e Gabriel Martinelli (Danilo Santos); Rayan (Neymar), Vini Jr e Matheus Cunha (Endrick).

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    NORUEGA (Técnico: Stale Solbakken)
    Nyland, Ryerson (Aursnes), Ajer, Lysaker e Wolfe (Ostgard); Berg, Berge e Odegaard; Sorloth (Bobb), Nusa (Schjelderup) e Haaland.

    🧑‍⚖️ Árbitro: Ismail Elfath, auxiliado por Corey Parker e Kyle Atkins (trio dos Estados Unidos).

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