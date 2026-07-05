Jogos do Brasil consolidam evolução de audiência da CazéTV na Copa do Mundo
Emissora foi a única a conseguir o feito entre as detentoras do torneio
Durante a trajetória do Brasil até as oitavas de final da Copa do Mundo, a CazéTV ampliou os números de audiência de maneira contínua. Ao transmitir a campanha da Seleção Brasileira na fase de grupos do Mundial, a emissora registrou o aumento no número de aparelhos conectados a cada partida, sendo a única entre os detentores dos direitos da competição a conseguir tal feito.
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O encerramento da primeira etapa do Mundial expôs dinâmicas distintas no consumo de mídia esportiva no Brasil, com o avanço exponencial da CazéTV contrastando com as variações de público registradas na TV aberta pela Globo e pelo SBT. As informações oficiais são baseadas nos picos de audiência informados pelos próprios exibidores.
Como os critérios de aferição diferem, visto que o streaming considera acessos simultâneos no país e as redes abertas utilizam a amostragem do Ibope na Grande São Paulo, a análise avalia o progresso percentual de cada empresa sobre seus próprios números iniciais, descartando o confronto direto de dados brutos.
No ambiente digital, o canal da LiveMode manteve evolução ininterrupta. A partida inaugural contra Marrocos serviu de ponto de partida com 12,7 milhões de acessos sintonizados ao mesmo tempo. Logo na sequência, o embate frente ao Haiti elevou o indicador para 16,2 milhões, um incremento de 28%.
O ritmo se manteve diante da Escócia, quando o teto bateu 18,4 milhões de conexões, acumulando alta de 45%. A consolidação desse cenário ocorreu no duelo final com o Japão, que garantiu a vaga brasileira e gerou o recorde de 21,1 milhões de aparelhos ligados na transmissão, o que representa uma expansão de 66% desde o início da competição. Essa escalada respalda o plano da plataforma, detentora exclusiva da totalidade dos 104 confrontos do torneio, que investe em grade própria e ampla distribuição digital.
Televisão aberta
Pelo lado da televisão aberta, o engajamento dos telespectadores operou de maneira menos regular. A Globo abriu sua jornada com 34,0 pontos na praça paulistana e manteve exatamente o mesmo patamar no segundo compromisso. O melhor resultado da emissora veio contra a Escócia, ocasião em que anotou 39,0 pontos, crescendo 15% comparado ao primeiro jogo. Contudo, na segunda fase, diante dos japoneses, registrou uma queda para 35,2 pontos, finalizando o período com ganho real de somente 4%.
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O SBT trilhou caminho semelhante de flutuação. A rede iniciou com 12,2 pontos, subindo para 13,0 pontos na rodada seguinte. O ápice do canal também foi atingido no terceiro desafio, alcançando 14,5 pontos e acumulando 19% de evolução. No entanto, a partida derradeira trouxe um recuo para 12,7 pontos, encerrando a rodada de grupos com um saldo positivo de apenas 4% em relação à estreia.
Essa disparidade mostra que as redes tradicionais de TV encontraram seu teto no terceiro confronto e sofreram retração logo depois, enquanto o streaming conseguiu angariar novos usuários de forma contínua. Com a Seleção Brasileira confirmada nas etapas eliminatórias, o mercado projeta marcas ainda mais expressivas para os próximos dias, indicando que o formato digital chega para os jogos de mata-mata em seu período de maior força e tração junto ao torcedor.
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