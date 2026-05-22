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Brasileirão: IA crava resultado de Flamengo x Palmeiras

Equipes não se enfrentam desde a final da Libertadores 2025

Lucas Cremonese
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 22/05/2026
09:00
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Maracanã receberá último jogo da Seleção antes de grupo embarcar para a Copa do Mundo
imagem cameraMaracanã receberá último jogo da Seleção antes de grupo embarcar para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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O Flamengo irá enfrentar o Palmeiras, no Maracanã, neste sábado (23), às 21h (de Brasília), pelo Brasileirão. No primeiro duelo entre as equipes desde a final da Libertadores 2025, quando o Rubro Negro foi campeão, os times vem em situações diferentes na temporada. O Lance! pediu que o Chat Gpt desse seu palpite para o jogo.

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De acordo com o Chat Gpt, o Flamengo deve vencer o confronto entre as equipes.

Flamengo e Palmeiras em crise

Flamengo e Palmeiras atravessam momentos difíceis na temporada. Enquanto o Alviverde buscava se reestruturar na Libertadores, recebeu o Cerro Porteño em sua casa, mas acabou sendo derrotado por 1 a 0, após uma atuação muito abaixo do elenco palmeirense.

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A derrota agravou uma crítica muito forte a Abel Ferreira, que agora vê a principal torcida organizada da equipe emitir uma carta pedindo a demissão do treinador, que chegou ao clube em 2020.

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Danilo Flamengo Libertadores
Danilo sobe para desviar de cabeça contra o Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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Enquanto isso, o Flamengo foi eliminado, na 5° fase da Copa do Brasil, para o Vitória. Após empatar sua última partida no Brasileirão, fora de casa, contra o Athletico-PR, o Rubro Negro reencontrou o caminho das vitórias, batendo, no Maracanã, o Estudiantes por 1 a 0. Mesmo assim, ainda fica um sentimento amargo na boca do flamenguista, que não viu uma boa atuação coletiva jogando em casa.

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