O Palmeiras voltou aos trabalhos na manhã desta quinta-feira após a derrota para o Cerro Porteño, no Allianz Parque, que custou a liderança do Grupo F da Libertadores. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos, além do atacante Paulinho, realizaram trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol. O restante do elenco foi a campo.

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Felipe Anderson, substituído ainda nos minutos iniciais do empate com o Cruzeiro, no último fim de semana, avançou no processo de recuperação da lesão na coxa esquerda e participou das atividades com o restante do elenco. Com isso, existe a expectativa de que o meia-atacante volte a ficar à disposição, ao menos no banco de reservas, no Maracanã.

Já o lateral-esquerdo Piquerez realizou atividade no gramado ao lado de algumas Crias da Academia que completaram o treinamento do profissional. Como adiantado anteriormente pela reportagem do Lance!, o uruguaio entrou na reta final da recuperação da cirurgia no tornozelo direito e está próximo de garantir uma vaga na equipe de Bielsa para a Copa do Mundo.

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O Palmeiras ainda realizará mais um treino na manhã desta sexta-feira antes de embarcar para o Rio de Janeiro. A partida contra o Flamengo acontece no sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe comandada por Abel Ferreira soma 35 pontos, quatro a mais que o rival carioca, que tem um jogo a menos, contra o Mirassol, em partida adiada pela CBF. A vantagem garante ao Alviverde a liderança do Campeonato Brasileiro, independentemente do resultado no Maracanã.

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Elenco do Palmeiras durante treinamento na Academia de Futebol antes de duelo contra o Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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