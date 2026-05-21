Ataque da seleção brasileira alcança valor bilionário; saiba mais

Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, nesta segunda-feira (18). Os 26 nomes escolhidos pelo técnico italiano trouxeram surpresas, com o retorno do craque Neymar à Seleção Brasileira após quase três anos. O astro santista integra um grupo com valor de mercado bilionário, sendo o setor ofensivo o principal responsável por ostentar cifras astronômicas.

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No total, o plantel do Brasil soma € 908,7 milhões em valor de mercado, o que corresponde a R$ 5,26 bilhões na cotação atualizada. Desse montante, € 504 milhões (R$ 2,928 bilhões) pertencem exclusivamente ao ataque da Seleção Brasileira, respondendo por 55,46% do valor total da equipe, segundo dados do Transfermarkt.

A nível de comparação, para entender a potência econômica que é o ataque brasileiro, a Croácia, que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, divulgou sua lista de convocados com um valor de mercado total de € 324 milhões, o equivalente a R$ 1,880 bilhão. Isso significa que todo o grupo croata apresenta um valor de mercado de € 180 milhões (R$ 1,048 bilhão) menor do que apenas o setor ofensivo do Brasil. Em termos percentuais, o elenco inteiro da Croácia é 35,71% menor em valor de mercado do que o ataque brasileiro.

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Raphinha e Vini Jr. estão entre os jogadores mais valiosos do ataque Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Atletas mais valiosos do ataque

O jogador mais caro do ataque e de toda a Seleção Brasileira é Vinicius Jr., com um valor de mercado estimado em €150 milhões, o que representa aproximadamente R$ 870 milhões. Na sequência da lista, Raphinha consolida-se como o segundo atleta mais valioso do grupo, com passe cotado em € 80 milhões, o equivalente a R$ 466 milhões. O centroavante Matheus Cunha fecha o top 3 dos atacantes mais caros da seleção, avaliado em € 70 milhões, cerca de R$ 406 milhões.

Por outro lado, o craque Neymar é o atacante com o menor valor de mercado do setor, avaliado em torno de € 10 milhões (R$ 58 milhões). No ranking geral do elenco, o camisa 10 ocupa a 20ª posição entre os atletas mais valorizados da Seleção Brasileira.

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1 . Vinicius Junior - 150 milhões de euros (R$ 870,20 milhões) 2 . Raphinha - 80 milhões de euros (R$ 464,11 milhões) 3 . Matheus Cunha - 70 milhões de euros (R$ 406,09 milhões) 4 . Igor Thiago - 50 milhões de euros (R$ 290,7 milhões) 5 . Gabriel Martinelli - 45 milhões de euros (R$ 261,9 milhões) 6 . Rayan - 40 milhões de euros (R$ 232,8 milhões) 7 . Endrick - 35 milhões de euros (R$ 203,7 milhões) 8 . Luiz Henrique - 24 milhões de euros (R$ 139,7 milhões) 9 . Neymar - 10 milhões de euros (R$ 58,2 milhões)

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