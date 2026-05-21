Torcida do Flamengo manda recado a Ancelotti após vitória na Libertadores

O Flamengo venceu o Estudiantes na Libertadores, na noite desta quarta-feira (20), em jogo emocionante no Maracanã. Pedro marcou o gol da vitória por 1 a 0, e o tento gerou muitos recados a Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

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Nesta segunda-feira (18), o treinador italiano anunciou a lista final do Brasil para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Cotado entre os 26, Pedro, do Flamengo, ficou fora da convocação para o Mundial.

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Nas redes sociais, torcedores do Flamengo mandaram um recado ao técnico Carlo Ancelotti. Veja abaixo os comentários:

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como foi o jogo do Flamengo

Foi na jogada aérea, tendão de Aquiles do Flamengo nesta altura da temporada, que o Estudiantes criou sua melhor chance, logo aos cinco minutos. Mesmo em casa, o Rubro-Negro não teve controle da posse de bola. E, quando a tinha sob domínio, abusava dos passes longos em direção a Bruno Henrique, mas sem sucesso. Aos 32 minutos, o árbitro marcou pênalti de Meza no camisa 27, mas o VAR interveio e apontou que a falta havia acontecido fora da área. Após uma atuação apática no primeiro tempo, a torcida vaiou a equipe na saída para o intervalo.

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O Flamengo voltou do vestiário apostando nos contra-ataques e, em uma dessas escapadas, teve uma falta perigosa, na qual Léo Pereira levou perigo ao gol. Pouco depois, a bola entrou com Pedro, que aproveitou uma falha do goleiro do Estudiantes para estufar a rede. Inspirado, o camisa 9 ainda arriscou uma bicicleta minutos depois, após passe magistral de Paquetá, mas a finalização saiu para fora. O tento de Pedro foi fundamental para o torcedor rubro-negro não amargar mais um resultado ruim, como vinha acontecendo.

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O lance decisivo ficou por conta de Pedro. O camisa 9, dias após a frustração de ficar fora da convocação para a Copa do Mundo, garantiu a vitória do Flamengo. Com a perna esquerda, mostrou oportunismo ao aproveitar a falha do goleiro.