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Cabo-verdianos lotam bar no Rio para sonhar contra a Argentina

Comunidade de Cabo Verde se reúne na Pequena África para acompanhar duelo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 18:56
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Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro
Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro para assistir a partida contra a Argentina pela Copa do Mundo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Torcedores de Cabo Verde se reuniram nesta sexta-feira (3) , no bar Casa Savana, na região da Pequena África, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, para acompanhar a partida contra a Argentina, válida pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.

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    Muito antes de a bola rolar, o clima já era de festa. O pré-jogo foi embalado por músicas tradicionais cabo-verdianas e pela tradicional catxupa, prato típico do país africano. Entre bandeiras, camisas da seleção e muita expectativa, a comunidade celebrou a campanha histórica da equipe, uma das grandes surpresas do Mundial.

    Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro
    Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro para assistir a partida contra a Argentina pela Copa do Mundo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

    A escolha da Pequena África como ponto de encontro também tem significado. O território histórico, que abrange os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, é reconhecido como um dos principais berços da cultura afro-carioca e do samba, tornando-se um símbolo de identidade e conexão para a comunidade africana no Rio.

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    • Se dentro de campo o desafio era enorme diante da atual campeã mundial, fora dele a torcida mantinha a confiança de que a seleção poderia escrever mais um capítulo histórico.

    Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro
    Independentemente do resultado, a campanha de Cabo Verde já entrou para a história da Copa do Mundo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

    Nascido em Cabo Verde, Aritson Rodrigues vive no Brasil há 13 anos. Formado em Medicina e hoje com 31 anos, ele destacou que a classificação às fases eliminatórias já representa uma conquista para o país.

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    -Para a gente chegar nessa fase já é um sonho. O que vier de resultado hoje já vai ser lucro. A gente sabe que está enfrentando uma seleção forte, atual campeã mundial, com um trabalho consolidado há bastante tempo. É um time que normalmente não perdoa quando enfrenta seleções de escalão mais baixo. Mas estamos aqui na fé e confiando na organização da nossa equipe, que é o nosso ponto forte. Se o time mantiver a concentração durante todo o jogo, acredito que podemos surpreender o mundo mais uma vez.

    A confiança, no entanto, não impede o reconhecimento da qualidade do principal adversário. Para os torcedores, parar Lionel Messi parece uma missão praticamente impossível.

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    -É o melhor de todos os tempos. Não tem como. A gente vai rezar para ele estar em um dia ruim e aproveitar o espetáculo. Ele sempre faz a diferença, tomara que hoje não faça tanta.

    A bola rola às 19h (de Brasilia) para mais um capítulo da inesperada e histórica trajetória de Cabo Verde na Copa do Mundo. Independentemente do resultado, a campanha da seleção africana já entrou para a história e segue mobilizando uma torcida que acredita que o impossível pode acontecer mais uma vez.

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