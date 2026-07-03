Cabo-verdianos lotam bar no Rio para sonhar contra a Argentina Comunidade de Cabo Verde se reúne na Pequena África para acompanhar duelo

Torcedores de Cabo Verde se reuniram nesta sexta-feira (3) , no bar Casa Savana, na região da Pequena África, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, para acompanhar a partida contra a Argentina, válida pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.

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Muito antes de a bola rolar, o clima já era de festa. O pré-jogo foi embalado por músicas tradicionais cabo-verdianas e pela tradicional catxupa, prato típico do país africano. Entre bandeiras, camisas da seleção e muita expectativa, a comunidade celebrou a campanha histórica da equipe, uma das grandes surpresas do Mundial.

Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro para assistir a partida contra a Argentina pela Copa do Mundo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

A escolha da Pequena África como ponto de encontro também tem significado. O território histórico, que abrange os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, é reconhecido como um dos principais berços da cultura afro-carioca e do samba, tornando-se um símbolo de identidade e conexão para a comunidade africana no Rio.

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Se dentro de campo o desafio era enorme diante da atual campeã mundial, fora dele a torcida mantinha a confiança de que a seleção poderia escrever mais um capítulo histórico.

Independentemente do resultado, a campanha de Cabo Verde já entrou para a história da Copa do Mundo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Nascido em Cabo Verde, Aritson Rodrigues vive no Brasil há 13 anos. Formado em Medicina e hoje com 31 anos, ele destacou que a classificação às fases eliminatórias já representa uma conquista para o país.

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-Para a gente chegar nessa fase já é um sonho. O que vier de resultado hoje já vai ser lucro. A gente sabe que está enfrentando uma seleção forte, atual campeã mundial, com um trabalho consolidado há bastante tempo. É um time que normalmente não perdoa quando enfrenta seleções de escalão mais baixo. Mas estamos aqui na fé e confiando na organização da nossa equipe, que é o nosso ponto forte. Se o time mantiver a concentração durante todo o jogo, acredito que podemos surpreender o mundo mais uma vez.

A confiança, no entanto, não impede o reconhecimento da qualidade do principal adversário. Para os torcedores, parar Lionel Messi parece uma missão praticamente impossível.

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-É o melhor de todos os tempos. Não tem como. A gente vai rezar para ele estar em um dia ruim e aproveitar o espetáculo. Ele sempre faz a diferença, tomara que hoje não faça tanta.

A bola rola às 19h (de Brasilia) para mais um capítulo da inesperada e histórica trajetória de Cabo Verde na Copa do Mundo. Independentemente do resultado, a campanha da seleção africana já entrou para a história e segue mobilizando uma torcida que acredita que o impossível pode acontecer mais uma vez.

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