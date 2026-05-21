Flamengo herda três pontos na Libertadores com W.O. do Independiente Medellín

Martelo batido: a Conmebol decretou o "W.O." do Independiente Medellín pela confusão na partida contra o Flamengo, que herdará os três pontos do duelo válido pelo Grupo A da Libertadores. A decisão foi tomada pelo órgão disciplinar da entidade e divulgada nesta quinta-feira (21).

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A equipe colombiana foi considerada responsável pelo cancelamento da partida do último dia 7, pois não garantiu a segurança no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL). Nestes casos, o artigo 24.2 do Código Disciplinar determina que o resultado considerado será de 3 a 0 para a equipe adversária, ou seja, vitória do Flamengo.

Desta forma, o Rubro-Negro chega aos 13 pontos no Grupo A da Libertadores e garante a primeira colocação com uma rodada de antecedência. O jogo final será na próxima terça-feira (26), contra o Cusco, no Maracanã.

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Outras punições ao Independiente Medellín

Além do W.O., o Independiente Medellín terá de disputar os próximos cinco jogos como mandante em competições organizadas pela Conmebol com portões fechados. Apenas delegações, profissionais credenciados, equipe de transmissão, segurança, funcionários operacionais e pessoas autorizadas pela entidade poderão acessar o estádio.

O clube colombiano também foi punido com a proibição da presença de torcedores visitantes do Medellín nos próximos dois jogos fora de casa em torneios da Conmebol. A sanção inclui a partida já realizada sem público por conta da suspensão provisória aplicada anteriormente.

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Na parte financeira, a Conmebol aplicou multa de 80 mil dólares por infrações ao Código Disciplinar e ao Manual de Clubes da Libertadores. O valor será descontado das receitas de direitos de transmissão e patrocínio que o clube tem a receber da entidade.

O Independiente Medellín ainda recebeu outra multa, de US$ 20 mil (R$ 100 mil), por nova infração disciplinar prevista no artigo 12.2 do Código Disciplinar. A entidade também condenou o clube ao pagamento de US$ 8,7 mil (R$ 43,7 mil) pelos danos causados à unidade móvel de transmissão e ao veículo do chefe técnico localizados no setor do TV Compound.

Além disso, o Medellín terá de pagar US$ 7.578,90 (R$ 38,04 mil) referentes aos custos de reposição e reparo de placas estáticas, coletes e tapetes da Conmebol danificados durante os incidentes. Na decisão, a Conmebol advertiu o clube colombiano de que uma reincidência em infrações semelhantes poderá resultar em sanções mais severas, conforme previsto no artigo 27 do Código Disciplinar.

O Independiente Medellín ainda pode recorrer da decisão à Comissão de Apelações da Conmebol no prazo de sete dias corridos após a notificação oficial dos fundamentos da punição.

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Relembre a confusão em Independiente Medellín x Flamengo

O jogo entre Flamengo e Independiente Medellín (COL) no último dia 7, pela quarta rodada da Libertadores, foi paralisado logo nos primeiros minutos devido aos protestos da torcida contra a má fase da equipe colombiana. No Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, torcedores do time local arremessaram barreiras de metal no gramado, atearam fogo em parte da arquibancada e invadiram o campo. Diante do clima tenso, o árbitro Jesús Valenzuela determinou que os jogadores retornassem aos vestiários.

Antes mesmo da entrada das equipes em campo, torcedores do Independiente Medellín, vestidos de preto, em sua maioria, já haviam lançado objetos no gramado. Um jornalista, inclusive, foi atingido. Nas arquibancadas, uma faixa com a frase "Transformaram o campo em um cemitério" foi estendida pelos manifestantes.

O principal alvo dos protestos foi o acionista majoritário do clube, Raúl Giraldo. No entanto, os torcedores também direcionaram críticas aos jogadores, à federação colombiana, à Conmebol e à Fifa.

Confusão em Independiente Medellín x Flamengo pela Copa Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

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