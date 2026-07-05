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França vai pedir anulação de cartão de Olise após polêmica contra o Paraguai

Caso ganhou força após anulação da expulsão de Balogun

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 17:22
Atualizado há 2 minutos
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Olise em ação pela França na Copa do Mundo 2026
Olise em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan /Getty Images via AFP)

A Federação Francesa de Futebol vai solicitar à Fifa a retirada do cartão amarelo aplicado a Michael Olise nos acréscimos da vitória da França sobre o Paraguai, por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante foi advertido aos 52 minutos do segundo tempo após uma confusão com Matías Galarza.

  • Folarin Balogun, nº 20 dos Estados Unidos, comete falta em Tarik Muharemovic, nº 4 da Bósnia e Herzegovina. A falta é posteriormente revisada pelo VAR e confirmada como cartão vermelho durante a partida da fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, no San Francisco Bay Area Stadium

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    Segundo o jornal "L'Équipe", a entidade francesa ainda não formalizou o pedido, mas deve fazer isso nas próximas horas. A avaliação da FFF é que as imagens mostram que Olise não tocou no jogador paraguaio no lance.

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    Por que a França quer retirar o cartão?

    A jogada aconteceu nos minutos finais de uma partida marcada por provocações, faltas e discussões. Olise colocou o dedo sobre a boca em frente a Galarza, em gesto de silêncio. Na sequência, o paraguaio caiu no gramado, e o francês acabou recebendo cartão amarelo.

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    • Para a França, a punição pode ter peso grande na sequência da Copa. Caso Olise receba novo amarelo contra o Marrocos, nesta quinta-feira (9), pelas quartas de final, ele ficará suspenso de uma eventual semifinal.

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    Caso Balogun entra no contexto

    A movimentação da França acontece pouco depois de uma decisão favorável da Fifa aos Estados Unidos. Expulso na vitória sobre a Bósnia-Herzegovina, por 2 a 0, na fase anterior da Copa, Folarin Balogun teve a suspensão automática suspensa pela entidade.

    O atacante americano, que havia sido punido por uma entrada involuntária no calcanhar de um adversário, recebeu uma suspensão de um jogo com efeito suspenso por um ano. Na prática, isso o deixou liberado para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final.

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    Em comunicado, a Fifa citou o artigo 27 do Código Disciplinar, que permite suspender total ou parcialmente a aplicação de uma sanção. A Federação dos Estados Unidos aceitou a decisão e comemorou a liberação do jogador.

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    Fifa pode rever punição?

    O caso de Balogun não é idêntico ao de Olise, já que envolve cartão vermelho e suspensão automática. Ainda assim, ele mostra que a Fifa pode rever o impacto disciplinar de lances específicos durante a Copa.

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    A França, agora, tenta evitar que uma advertência considerada equivocada coloque Olise em risco de suspensão. O pedido deve se concentrar nas imagens do lance e na ausência de contato entre o atacante francês e Galarza.

    Balogun celebra gol marcado pelos Estados Unidos contra a Bósnia na segunda fase da Copa do Mundo
    Balogun celebra gol marcado pelos Estados Unidos contra a Bósnia na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Jamie Squire/AFP)

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