França vai pedir anulação de cartão de Olise após polêmica contra o Paraguai
Caso ganhou força após anulação da expulsão de Balogun
A Federação Francesa de Futebol vai solicitar à Fifa a retirada do cartão amarelo aplicado a Michael Olise nos acréscimos da vitória da França sobre o Paraguai, por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante foi advertido aos 52 minutos do segundo tempo após uma confusão com Matías Galarza.
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Segundo o jornal "L'Équipe", a entidade francesa ainda não formalizou o pedido, mas deve fazer isso nas próximas horas. A avaliação da FFF é que as imagens mostram que Olise não tocou no jogador paraguaio no lance.
Por que a França quer retirar o cartão?
A jogada aconteceu nos minutos finais de uma partida marcada por provocações, faltas e discussões. Olise colocou o dedo sobre a boca em frente a Galarza, em gesto de silêncio. Na sequência, o paraguaio caiu no gramado, e o francês acabou recebendo cartão amarelo.
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Para a França, a punição pode ter peso grande na sequência da Copa. Caso Olise receba novo amarelo contra o Marrocos, nesta quinta-feira (9), pelas quartas de final, ele ficará suspenso de uma eventual semifinal.
Caso Balogun entra no contexto
A movimentação da França acontece pouco depois de uma decisão favorável da Fifa aos Estados Unidos. Expulso na vitória sobre a Bósnia-Herzegovina, por 2 a 0, na fase anterior da Copa, Folarin Balogun teve a suspensão automática suspensa pela entidade.
O atacante americano, que havia sido punido por uma entrada involuntária no calcanhar de um adversário, recebeu uma suspensão de um jogo com efeito suspenso por um ano. Na prática, isso o deixou liberado para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final.
Em comunicado, a Fifa citou o artigo 27 do Código Disciplinar, que permite suspender total ou parcialmente a aplicação de uma sanção. A Federação dos Estados Unidos aceitou a decisão e comemorou a liberação do jogador.
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Fifa pode rever punição?
O caso de Balogun não é idêntico ao de Olise, já que envolve cartão vermelho e suspensão automática. Ainda assim, ele mostra que a Fifa pode rever o impacto disciplinar de lances específicos durante a Copa.
A França, agora, tenta evitar que uma advertência considerada equivocada coloque Olise em risco de suspensão. O pedido deve se concentrar nas imagens do lance e na ausência de contato entre o atacante francês e Galarza.
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