Ancelotti vira assunto durante Santos x Corinthians: 'Vai ter que levar'
Gabigol marcou três gols nos últimos dois jogos com a presença da Seleção
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A presença de Carlo Ancelotti e/ou sua comissão técnica, parecem estar sendo um baita amuleto para Gabriel Barbosa. Nos últimos dois jogos com a presença dos representantes da Seleção Brasileira, Gabigol marcou três gols. Foram dois contra o Mirassol e um contra o Corinthians (partida ainda em andamento).
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Em ambos os jogos, Neymar era o foco principal de observação de Ancelotti e seus representantes. Entretanto, quem brilhou mesmo foi Gabriel Barbosa, camisa 9 do Santos.
As boas atuações em sequência de Gabigol já rendem uma chuva de elogios na internet. Diversos internautas ressaltam o destaque do centroavante sob a avaliação da Seleção Brasileira.
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Gabigol marcou dois no jogo passado e comentou presença de Ancelotti
Mirassol e Santos empataram por 2 a 2 na noite de terça-feira (10). Gabriel Barbosa assumiu a responsabilidade nos minutos finais e garantiu o empate. Sob o olhar de Carlo Ancelotti no estádio, o atacante não apenas destacou sua atuação decisiva, como também fez campanha pela presença de Neymar na Seleção Brasileira.
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