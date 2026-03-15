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Gol perdido em Fluminense x Athletico causa choque: 'Meu Deus'

Duelo é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/03/2026
16:52
Fluminense e Athletico se enfrentando no Maracanã (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press)
imagem cameraFluminense e Athletico se enfrentando no Maracanã (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press)
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Fluminense e Athletico estão se enfrentando, na tarde deste domingo (15), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, um gol perdido no primeiro tempo enlouqueceu torcedores.

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Até aqui, o Fluminense vence o Athletico de virada por 2 a 1. Quando o duelo estava empatado, Lucho Acosta fez uma jogada absurda, fez fila, e chutou em cima de Santos. Poucos minutos depois, Cannobio desempatou a partida.

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Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a jogada do meia argentino. A maioria não ficou na bronca, mas lamentou o gol não ter saído. Veja o lance e a reação dos torcedores abaixo:

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Veja lance e reação da web

Escalação do Fluminense para enfrentar o Athletico

Fluminense divulgou a escalação para o duelo com o Athletico-PR neste domingo (15), no Maracanã, válido pela sexta rodada do Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía optou por preservar algumas peças e promove mudanças pontuais na equipe titular, abrindo mão da força máxima.

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A principal dúvida para o onze inicial do Fluminense era o zagueiro Jemmes, que não participou do treinamento de sábado (14) devido a um problema de saúde. Apesar disso, o defensor foi relacionado para o confronto contra o Athletico Paranaense.

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Canobbio em ação no jogo do Fluminense contra o Athletico pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
Canobbio em ação no jogo do Fluminense contra o Athletico pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

Além dele, o meio-campista Martinelli vai para o jogo. O filho do jogador nasceu na última sexta-feira (13), e o atleta foi liberado da atividade naquele dia para acompanhar o momento. No sábado (14), porém, participou normalmente do treinamento e estará à disposição para enfrentar o Athletico.

Desta forma, o Fluminense está escalado contra o Athletico com: Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Freytes e Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Savarino.

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