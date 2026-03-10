Sob o olhar de Ancelotti, Mirassol e Santos ficam no empate por 2 a 2 no Maião
Técnico e comissão da Seleção iniciam trabalho de observação no Brasileirão
O Mirassol e o Santos ficaram no empate por 2 a 2 na noite desta terça-feira (10), no Maião. O time do interior de São Paulo abriu 2 a 0 no placar com Igor Formiga e Negueba. Gabriel Barbosa descontou para o Peixe e marcou dois gols em oito minutos.
O Peixe perdeu a oportunidade de embalar a segunda vitória no Campeonato Brasileiro e estacionou na tabela com cinco pontos, na 13ª colocação.
Apesar da ausência de Neymar, poupado por realizar um trabalho de controle de carga, a CBF manteve a viagem do treinador ao lado do coordenador Rodrigo Caetano. Ele assistiu à partida em um dos camarotes do estádio e, antes do jogo, se reuniu com o vice-presidente do Mirassol, Juninho Antunes, em sua residência.
Como foi o jogo?
O primeiro tempo começou bastante disputado. A primeira chance do Santos saiu aos cinco minutos, com Rony, que finalizou para fora. O Mirassol respondeu explorando as jogadas pelos lados, principalmente com Negueba. Aos 20 minutos, o Leão Caipira abriu o placar com Igor Formiga. A jogada começou em um rápido contra-ataque, com assistência de Alesson.
O jogo seguiu truncado no meio-campo, e o Santos tentou chegar com Thaciano e Gabigol. O atacante santista chegou a desperdiçar uma boa oportunidade em jogada construída com Rony e Luan Peres.
O time da casa também levou perigo. Aldo Filho parou na marcação de Luan Peres, enquanto Neto Moura arriscou de longe e levou perigo ao gol de Brazão. Antes do intervalo, o Mirassol ainda teve duas chances com Shaylon: primeiro, ao furar dentro da pequena área, e depois em um cruzamento para a área. Negueba também quase marcou ao invadir a área e finalizar por cima.
No segundo tempo, o Mirassol manteve a intensidade e quase ampliou logo nos primeiros minutos. Reinaldo cruzou na medida para Fogaça, que finalizou para fora. Na sequência, Negueba recebeu na meia-lua e bateu rasteiro de perna esquerda, obrigando Brazão a fazer grande defesa.
Aos 11 minutos, Shaylon cruzou pela direita para Alesson, que finalizou na rede pelo lado de fora. Pouco depois, Shaylon arriscou de fora da área e Brazão novamente fez boa defesa.
Diante da pressão do Mirassol, o Santos promoveu três mudanças de uma vez, com as entradas de Gabriel Menino, Christian Oliva e Barreal nas vagas de Vini Lira, Arão e João Schmidt. O uruguaio Oliva, que veio do Nacional, fez sua estreia com a camisa santista após ter sido apresentado na semana passada.
Aos 25 minutos, Negueba ampliou o placar ao driblar a defesa santista e empurrar para o fundo do gol. Aos 34 minutos, Gabriel descontou para o Peixe após lançamento de Oliva, e o camisa 9 apenas finalizou para o gol. Aos 40, o próprio Gabriel empatou a partida depois de sofrer falta de Neto Moura dentro da área. O atacante cobrou o pênalti, assinalado após consulta ao VAR.
No fim da partida, o Mirassol quase ampliou com Igor Formiga, mas Brazão evitou o terceiro gol do time da casa. Após o apito final, houve uma confusão generalizada no gramado, e os dois técnicos foram expulsos.
Escalação:
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres (Zé Ivaldo) e Vini Lira (Barreal); Willian Arão (Christian Oliva), João Schmidt (Gabriel Menino) e Gabriel Bontempo (Rollheiser), Rony, Gabriel Barbosa e Thaciano.
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon (Gabriel Pires) Negueba (Galeano), Alesson (Edson Carioca) e Nathan Fogaça (André Luis).
Ficha Técnica:
⚽MIRASSOL 2 X 2 SANTOS - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲Terça-feira, dia 10 de março de 2026
📍Estádio: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Mirassol, SP)
⏰Horário: 21h30 (De Brasília)
🗣️Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
📟 VAR: Ilbert Estevam da Silva
🟨Cartões amarelos: João Schmidt (Santos) e Willian Machado (Mirassol)
🟥Cartão vermelho: Rafael Guanaes e Juan Pablo Vojvoda
🥅Gols: Igor Formiga (1ºT/20') e Negueba (25'/2ºT) - Mirassol - Gabriel Barbosa (35' e 42'/2ºT)
👭Público: 8.152 pessoas
💰Renda: R$ 506.220,00
Tudo sobre
