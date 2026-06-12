EUA X Paraguai: dirigente do São Paulo, Rafinha comenta gol contra de Bobadilla Erro de jogador originou no primeiro gol do Paraguai na partida

Estados Unidos e Paraguai estão se enfrentando nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, pela primeira rodada do grupo D da Copa do Mundo 2026. No início do primeiro tempo, o jogador do São Paulo, Bobadilla, marcou um gol contra. E durante a transmissão do Sportv, o ex-jogador e dirigente do Tricolor paulista Rafinha comentou sobre o lance.

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Quando o cronometro marcava os 6 minutos da primeira etapa, Pulisic recebe a bola pela esquerda, parte pra cima e encontra McKennie na área. O meia tenta acionar Balogun, mas o Paraguai se atrapalha e Bobadilla marca contra. Veja o lance:

O gol contra de Bobadilla. Estados Unidos 1x0 Paraguai.



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/xb6Sx7EnJV — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 13, 2026

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Durante a transmissão, Rafinha foi sincero ao comentar sobre o lance que originou no primeiro gol da partida do Estados Unidos em cima do Paraguai.

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— A bola vinha na velocidade, ele estava voltando na marcação, é difícil, não tem como dominar ela. Foi uma infelicidade — disse Rafinha na transmissão do Sportv.

O Estados Unidos está vencendo o Paraguai por 3 a 0 na Copa do Mundo. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

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Tudo sobre Estados Unidos x Paraguai (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Estados Unidos 🆚 Paraguai

Copa do Mundo 2026 – Grupo D

📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).

📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)

🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

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