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EUA X Paraguai: dirigente do São Paulo, Rafinha comenta gol contra de Bobadilla

Erro de jogador originou no primeiro gol do Paraguai na partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 22:58
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Rafinha, diretor esportivo do São Paulo comenta sobre erro de Bobadilla em EUA x Paraguai. (Foto: Reprodução)
Rafinha, diretor esportivo do São Paulo comenta sobre erro de Bobadilla em EUA x Paraguai. (Foto: Reprodução)

Estados Unidos e Paraguai estão se enfrentando nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, pela primeira rodada do grupo D da Copa do Mundo 2026. No início do primeiro tempo, o jogador do São PauloBobadilla, marcou um gol contra. E durante a transmissão do Sportv, o ex-jogador e dirigente do Tricolor paulista Rafinha comentou sobre o lance.

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    • Quando o cronometro marcava os 6 minutos da primeira etapa, Pulisic recebe a bola pela esquerda, parte pra cima e encontra McKennie na área. O meia tenta acionar Balogun, mas o Paraguai se atrapalha e Bobadilla marca contra. Veja o lance:

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    Durante a transmissão, Rafinha foi sincero ao comentar sobre o lance que originou no primeiro gol da partida do Estados Unidos em cima do Paraguai.

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    — A bola vinha na velocidade, ele estava voltando na marcação, é difícil, não tem como dominar ela. Foi uma infelicidade — disse Rafinha na transmissão do Sportv.

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    Tudo sobre Estados Unidos x Paraguai (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Estados Unidos 🆚 Paraguai
    Copa do Mundo 2026 – Grupo D

    📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
    🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)
    🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

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