EUA X Paraguai: dirigente do São Paulo, Rafinha comenta gol contra de Bobadilla
Erro de jogador originou no primeiro gol do Paraguai na partida
Estados Unidos e Paraguai estão se enfrentando nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, pela primeira rodada do grupo D da Copa do Mundo 2026. No início do primeiro tempo, o jogador do São Paulo, Bobadilla, marcou um gol contra. E durante a transmissão do Sportv, o ex-jogador e dirigente do Tricolor paulista Rafinha comentou sobre o lance.
Paraguaios reagem a gol contra de Bobadilla na Copa do Mundo: ‘Tinha que ser’
Veja gol em Estados Unidos x Paraguai: Balogun marca duas vezes
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Quando o cronometro marcava os 6 minutos da primeira etapa, Pulisic recebe a bola pela esquerda, parte pra cima e encontra McKennie na área. O meia tenta acionar Balogun, mas o Paraguai se atrapalha e Bobadilla marca contra. Veja o lance:
O gol contra de Bobadilla. Estados Unidos 1x0 Paraguai.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 13, 2026
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Durante a transmissão, Rafinha foi sincero ao comentar sobre o lance que originou no primeiro gol da partida do Estados Unidos em cima do Paraguai.
— A bola vinha na velocidade, ele estava voltando na marcação, é difícil, não tem como dominar ela. Foi uma infelicidade — disse Rafinha na transmissão do Sportv.
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Tudo sobre Estados Unidos x Paraguai (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Estados Unidos 🆚 Paraguai
Copa do Mundo 2026 – Grupo D
📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)
🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).
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