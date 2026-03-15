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Ex-atacante de gigante da Série A marca na Europa, e web crava: 'Tá na Copa'

Ancelotti convoca a Seleção Brasileira nesta segunda (16)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/03/2026
16:04
Carlo Ancelotti está em sete jogos no Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraAncelotti convoca a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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De olho na Copa do Mundo daqui a três meses, Ancelotti convoca a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16). A equipe do treinador italiano encara França e Croácia ainda este mês. Nas redes sociais, torcedores projetaram a convocação de Richarlison, que marcou no empate do Tottenham com o Liverpool, na Premier League.

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Veja a repercussão nas redes sociais:

Pré-lista da convocação da Seleção de olho na Copa

Desde que a pré-lista foi encaminhada à Fifa, há dez dias, diversos nomes se tornaram públicos, e chamou especial atenção os de jogadores que ainda não foram convocados pelo treinador.

Entre eles estão os atacantes Rayan, ex-Vasco e hoje no Bournemouth; Igor Thiago, do Brentford; Endrick, do Lyon; e Neymar.

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O atacante do Santos não é convocado desde que sofreu grave lesão em jogo da Seleção, em 2024. Ele esteve em diferentes pré-listas no ano passado, com Dorival Júnior e com o próprio Ancelotti, mas invariavelmente acabou de fora por causa de lesões ou condição física abaixo do ideal.

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Há enorme expectativa sobre a convocação ou não de Neymar nesta segunda-feira. O jogador seria observado por Ancelotti na terça-feira passada, mas ele foi poupado no empate por 2 a 2 entre Santos e Mirassol, o que fez o treinador italiano basicamente perder a viagem.

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Outra novidade pode aparecer no meio-campo. Carlo Ancelotti ainda precisa escolher pelo menos um reserva entre os volantes da Copa do Mundo, e Danilo, do Botafogo, foi incluindo na pré-lista de convocados.

Na zaga, Bremer pode ganhar uma chance. O zagueiro da Juventus, que estava no grupo da Seleção que disputou a Copa do Mundo do Catar, surge mais uma vez como opção.

De olho na Copa, Richarlison marcou antes da convocação da Seleção
De olho na Copa, Richarlison marcou no empate do Tottenham com Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)

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