Apresentação de Anitta na Copa do Mundo chama atenção: 'Devia'
Brasileira participou de cerimônia nos Estados Unidos
A cantora Anitta se apresentou na abertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos. A participação da artista brasileira aconteceu nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Nas redes sociais, fãs da funkeira comemoraram a conquista.
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A cerimônia teve início às 20h30 (de Brasília). Anitta apareceu no segundo ato da apresentação para cantas a música "Goals", que está presente no repertório oficial da Copa do Mundo. A obra é uma colaboração da brasileira com a cantora Lisa e o cantor Rema.
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O trio performou a música inteira, que conta com um pouco mais de três minutos de duração. Na parte da Anitta, a web foi ao delírio com a presença dela no Mundial. Veja abaixo:
🚨AGORA: Anitta performando na abertura da Copa do Mundo da FIFA 2026. pic.twitter.com/tZqzAXynJu— CHOQUEI (@choquei) June 12, 2026
Anitta, a MAIORAL do Brasil! GOOOOAAALLSSS ⚽️🙌🏻 pic.twitter.com/VTLRA278bA— Leonardo 👑🦁 (@OttonelliLeo) June 12, 2026
A Larissa brilhou demais. EUA entregando a melhor abertura. @Anitta 🔥— cleilson santiago (@CleilsonS) June 12, 2026
Anitta devia ter dançado mais ela se garante tanto— vinee (@gayzinh7) June 12, 2026
Gente ela mal se mexeu 🥹 Mas diva né— Leonardo (@leonardoxsy) June 12, 2026
Show de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos
Após as cerimônias no México e Canadá, na noite desta sexta-feira (12), chega o momento dos Estados Unidos realizar a sua abertura da Copa do Mundo. O show está marcado para às 20h30 (de Brasília), antes da partida entre os anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília).
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Para a ocasião, além de Anitta, Lisa e Rema, também se apresentaram no palco do SoFi Stadium o rapper Future, as cantoras Tyla e Katy Perry. A transmissão foi transmitida pela TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.
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