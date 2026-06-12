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Apresentação de Anitta na Copa do Mundo chama atenção: 'Devia'

Brasileira participou de cerimônia nos Estados Unidos

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 21:19
Atualizado há 1 minutos
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Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos teve participação da Anitta (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos teve participação da Anitta (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

A cantora Anitta se apresentou na abertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos. A participação da artista brasileira aconteceu nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Nas redes sociais, fãs da funkeira comemoraram a conquista.

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    A cerimônia teve início às 20h30 (de Brasília). Anitta apareceu no segundo ato da apresentação para cantas a música "Goals", que está presente no repertório oficial da Copa do Mundo. A obra é uma colaboração da brasileira com a cantora Lisa e o cantor Rema.

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    O trio performou a música inteira, que conta com um pouco mais de três minutos de duração. Na parte da Anitta, a web foi ao delírio com a presença dela no Mundial. Veja abaixo:

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    Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

    Show de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos

    Após as cerimônias no México e Canadá, na noite desta sexta-feira (12), chega o momento dos Estados Unidos realizar a sua abertura da Copa do Mundo. O show está marcado para às 20h30 (de Brasília), antes da partida entre os anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília).

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    Para a ocasião, além de Anitta, Lisa e Rema, também se apresentaram no palco do SoFi Stadium o rapper Future, as cantoras Tyla e Katy Perry. A transmissão foi transmitida pela TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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