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Vestido de Katy Perry em abertura da Copa do Mundo vira meme: 'Improvisou'

Cantora se apresentou antes de Estados Unidos x Paraguai

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 22:10
Atualizado há 2 minutos
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Katy Perry na abertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Katy Perry na abertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

A cantora Katy Perry se apresentou na abertura da Copa do Mundo de 2026 dos Estados Unidos, desta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles. A performance da artista aconteceu antes do confronto entre a seleção anfitriã e Paraguai.

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    A participação da artista antecedeu a entrada das equipes em campo e foi discreta e rápida. Katy Perry apenas cantou a música "Wonder". Contudo, o que chamou atenção dos telespectadores foi o vestido da artista.

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    A estadunidense apareceu com um vestido composto por fitas prateadas. A vestimenta não agradou a maiora das pessoas que acompanhavam o show, e a roupa virou meme nas redes sociais. Veja abaixo:

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    Katy Perry e criança de 10 anos durante apresentação da abertura da Copa do Mundo. (Foto: Valerie MACON / AFP)
    Katy Perry e criança de 10 anos durante apresentação da abertura da Copa do Mundo. (Foto: Valerie MACON / AFP)

    Show de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos

    Após as cerimônias no México e Canadá, na noite desta sexta-feira (12), chega o momento dos Estados Unidos realizar a sua abertura da Copa do Mundo. O show está marcado para às 20h30 (de Brasília), antes da partida entre os anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília).

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    Para a ocasião, além de Katy Perry, também se apresentaram no palco do SoFi Stadium o rapper Future, as cantoras Tyla, Anitta, Lisa e Rema. A transmissão foi transmitida pela TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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