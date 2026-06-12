Vestido de Katy Perry em abertura da Copa do Mundo vira meme: 'Improvisou' Cantora se apresentou antes de Estados Unidos x Paraguai

A cantora Katy Perry se apresentou na abertura da Copa do Mundo de 2026 dos Estados Unidos, desta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles. A performance da artista aconteceu antes do confronto entre a seleção anfitriã e Paraguai.

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A participação da artista antecedeu a entrada das equipes em campo e foi discreta e rápida. Katy Perry apenas cantou a música "Wonder". Contudo, o que chamou atenção dos telespectadores foi o vestido da artista.

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A estadunidense apareceu com um vestido composto por fitas prateadas. A vestimenta não agradou a maiora das pessoas que acompanhavam o show, e a roupa virou meme nas redes sociais. Veja abaixo:

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O vestido da Katy Perry sendo uma cortina decorativa de festa pic.twitter.com/RGVbpf6gnK — Beatriz Rosenburg (@BiaRosenburg) June 13, 2026

Legal o vestido de marmita da Katy Perry pic.twitter.com/SYE5PIsaok — Press Cover (@Press_Cover) June 13, 2026

Katy Perry pegou a cúpula do abajur da casa dela e improvisou na saia. pic.twitter.com/amPkkCfR1B — Jênio Quadros (@JenioQuadros_) June 13, 2026

Ai gente socorro minha mae disse que a Katy Perry ta cantando com um bambolê debaixo do vestido 😂😂😂 pic.twitter.com/G6uFHTurxR — Kehrida (@keila_ss) June 13, 2026

a katy perry vestida de decoração de festa 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/bFdJ4OMuIt — cleytu (@cleytu) June 13, 2026

Katy Perry e criança de 10 anos durante apresentação da abertura da Copa do Mundo. (Foto: Valerie MACON / AFP)

Show de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos

Após as cerimônias no México e Canadá, na noite desta sexta-feira (12), chega o momento dos Estados Unidos realizar a sua abertura da Copa do Mundo. O show está marcado para às 20h30 (de Brasília), antes da partida entre os anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília).

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Para a ocasião, além de Katy Perry, também se apresentaram no palco do SoFi Stadium o rapper Future, as cantoras Tyla, Anitta, Lisa e Rema. A transmissão foi transmitida pela TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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