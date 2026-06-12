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Canadá x Bósnia: veja os melhores momentos da partida na Copa do Mundo

Veja os melhores lances do confronto no Grupo B da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 22:38
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Esmir Bajraktarevic, da Bósnia, disputa bola com Richie Laryea, do Canadá, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)
Esmir Bajraktarevic, da Bósnia, disputa bola com Richie Laryea, do Canadá, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

O Canadá, um dos países-sede da Copa do Mundo, estreou na competição em casa contra a Bósnia e Herzegovina nesta sexta-feira (12), no Estádio BMO Field, em Toronto. Os mandantes começaram perdendo após gol sofrido no meio do segundo tempo de Jovo Lukic, mas buscaram o empate com Cyle Larin, que deixou o banco aos 76 minutos e com pouquíssimos toques na bola já igualou o placar.

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    • O gol garantiu o empate com a Bósnia e encerrou uma sequência de sete derrotas consecutivas canadenses em Copa, que vinha desde 1986.

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    Veja os melhores momentos de Canadá x Bósnia:

    Como foi o jogo?

    Bósnia começou melhor e criou as primeiras chances antes mesmo dos dez minutos. Amar Memic finalizou por cima logo aos dois minutos, e Lukic apareceu duas vezes na área para cabecear, ainda que sem incomodar Crépeau. O Canadá demorou a encontrar espaços e só ameaçou aos 17 minutos, quando Jonathan David chutou fraco nas mãos de Nikola Vasilj. A dificuldade em furar o bloqueio bósnio marcou o início da partida.

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    Canadá x Bósnia pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Canadá x Bósnia (Foto: Francois Nel / Getty Images via AFP)

    Aos 21 minutos, a Bósnia transformou sua eficiência em bola parada em vantagem no placar. Ivan Basic cobrou escanteio pela direita, Sead Kolasinac desviou de cabeça na primeira trave, e Lukic completou de perto para abrir o marcador. Depois do gol, o Canadá aumentou a pressão e acumulou escanteios, mas não conseguiu vencer a dupla de zagueiros Tarik Muharemović e Nikola KaticTani Oluwaseyi teve a melhor chance canadense ao finalizar de esquerda dentro da área, mas mandou por cima.

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    O segundo tempo trouxe o lance mais dramático da partida antes do gol de empate. Aos 53 minutos, Richie Laryea finalizou dentro da área, Kolasinac tirou praticamente em cima da linha, e a bola ainda bateu no travessão antes de sair. Logo depois, Demirovic escapou da marcação e saiu cara a cara com Crépeau, mas o goleiro canadense fez defesa fundamental para manter o time vivo. A Bósnia poderia ter ampliado, mas viu o Canadá crescer.

    As mudanças no ataque canadense deram novo fôlego ao time. Promise David, que entrou aos 61 minutos, deu o passe para Larin girar sobre a marcação de Muharemović e finalizar de perna direita, aos 78, com leve desvio em Katic antes de a bola morrer no canto de Vasilj. O gol fez o estádio explodir em emoção. Nos minutos finais, Kolasinac deixou o campo com cãibras, e o Canadá ainda tentou a virada, mas Muharemović bloqueou chute de Larin nos acréscimos. O empate premiou a reação canadense e deixou tudo aberto no Grupo B.

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