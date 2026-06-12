Paraguaios reagem a gol contra de Bobadilla na Copa do Mundo: 'Tinha que ser' Meia do São Paulo desviou contra o próprio patrimônio nesta sexta-feira (12)

O Paraguai está em campo contra o Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (12), em seu primeiro jogo na Copa do Mundo de 2026. Até aqui, o time da casa vai vencendo por 1 a 0, com gol contra de Bobadilla, jogador do São Paulo. Nas redes sociais, torcedores paraguaios reagiram à jogada infeliz do meia-atacante.

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Logo no início do duelo, Pulisic fez uma grande jogada pelo lado-esquerdo do ataque dos Estados Unidos e tocou para o meio da área. A bola desviou e tirou o tempo de reação de Bobadilla, que desviou contra o próprio patrimônio.

Nas redes sociais, o lance do meia do São Paulo chocou os paraguaios, que reagiram com críticas ao jogador. Veja os comentários abaixo:

Estados Unidos saiu na frente do placar contra o Paraguai pela Copa do Mundo (Foto Valerie MACON / AFP)

Veja lance e comentários sobre o jogador

Hay que ser bobadilla para hacerse un gol en contra en un mundial https://t.co/Adyeqze1xw — Termito Bostero (@TermitoBostero) June 13, 2026

Tradução sobre o meia: Tinha que ser Bobadilla para fazer um gol contra no Mundial

Quais são os sete jogadores do Paraguai na Copa do Mundo que atuam no Brasil?

O Paraguai vai iniciar sua trajetória na Copa do Mundo, na noite desta sexta-feira (12), diante do mandante Estados Unidos. A seleção comandada por Gustavo Álfaro conta com sete jogadores que atuam no futebol brasileiro. Confira todos os nomes abaixo:

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Dos sete representantes do Brasileirão na delegação do Paraguai na Copa do Mundo, três jogam no Palmeiras. Gustavo Gómez, capitão do Alviverde, também é o dono da braçadeira de capitão da Albiroja. No setor ofensivo, Ramon Sosa e o naturalizado Maurício completam os jogadores do Verdão.

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Além de Gómez, outros dois zagueiros do Paraguai na Copa do Mundo atuam no Brasil: Fabián Balbuena, do Grêmio e campeão pelo Corinthians, e Junior Alonso, do Atlético Mineiro. Os experientes defensores são peças importantes do elenco paraguaio, mas não como titulares absolutos.

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Os dois jogadores que completam os representantes do Brasileirão são Damián Bobadilla, meia do São Paulo e Isidro Pitta, centroavante do Red Bull Bragantino.

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