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Paraguaios reagem a gol contra de Bobadilla na Copa do Mundo: 'Tinha que ser'

Meia do São Paulo desviou contra o próprio patrimônio nesta sexta-feira (12)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 22:48
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Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial
Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial. (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)

O Paraguai está em campo contra o Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (12), em seu primeiro jogo na Copa do Mundo de 2026. Até aqui, o time da casa vai vencendo por 1 a 0, com gol contra de Bobadilla, jogador do São Paulo. Nas redes sociais, torcedores paraguaios reagiram à jogada infeliz do meia-atacante.

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    • Logo no início do duelo, Pulisic fez uma grande jogada pelo lado-esquerdo do ataque dos Estados Unidos e tocou para o meio da área. A bola desviou e tirou o tempo de reação de Bobadilla, que desviou contra o próprio patrimônio.

    Nas redes sociais, o lance do meia do São Paulo chocou os paraguaios, que reagiram com críticas ao jogador. Veja os comentários abaixo:

    Estados Unidos saiu na frente do placar contra o Paraguai pela Copa do Mundo (Foto Valerie MACON / AFP)
    Estados Unidos saiu na frente do placar contra o Paraguai pela Copa do Mundo (Foto Valerie MACON / AFP)

    Veja lance e comentários sobre o jogador

    Tradução sobre o meia: Tinha que ser Bobadilla para fazer um gol contra no Mundial

    Quais são os sete jogadores do Paraguai na Copa do Mundo que atuam no Brasil?

    O Paraguai vai iniciar sua trajetória na Copa do Mundo, na noite desta sexta-feira (12), diante do mandante Estados Unidos. A seleção comandada por Gustavo Álfaro conta com sete jogadores que atuam no futebol brasileiro. Confira todos os nomes abaixo:

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    Dos sete representantes do Brasileirão na delegação do Paraguai na Copa do Mundo, três jogam no Palmeiras. Gustavo Gómez, capitão do Alviverde, também é o dono da braçadeira de capitão da Albiroja. No setor ofensivo, Ramon Sosa e o naturalizado Maurício completam os jogadores do Verdão.

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    Além de Gómez, outros dois zagueiros do Paraguai na Copa do Mundo atuam no Brasil: Fabián Balbuena, do Grêmio e campeão pelo Corinthians, e Junior Alonso, do Atlético Mineiro. Os experientes defensores são peças importantes do elenco paraguaio, mas não como titulares absolutos.

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    Os dois jogadores que completam os representantes do Brasileirão são Damián Bobadilla, meia do São Paulo e Isidro Pitta, centroavante do Red Bull Bragantino.

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