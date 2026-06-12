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Quem é a criança que cantou com Katy Perry na abertura da Copa do Mundo?

O garotinho de 10 anos viajou da Noruega até Los Angeles para cantar com a cantora

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 22:06
Atualizado há 1 minutos
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Katy Perry e criança de 10 anos durante apresentação da abertura da Copa do Mundo. (Foto: Valerie MACON / AFP)
Katy Perry e criança de 10 anos durante apresentação da abertura da Copa do Mundo. (Foto: Valerie MACON / AFP)

A apresentação de Katy Perry durante a abertura da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (12), foi ao lado de um menino, que chamou atenção dos internautas por cantar bem.

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    O menino se chama Tius, de 10 anos, que tem os vocais presentes na canção "Wonder", do álbum "143" da cantora. O garotinho viajou da Noruega até Los Angeles para cantar nesta sexta-feira com Katy Perry.

    A cantora falou sobre Tius antes da apresentação e afirmou que se inspirou no seu talento para escrever versos do álbum.

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    — Essa vozinha que você está ouvindo agora é o Tius. Ele gravou sua participação nessa música quando tinha apenas cinco anos de idade, em 2021. Ouvi os vocais dele em 2023 e me inspirei a escrever os versos, adicionando a faixa ao meu sexto álbum — contou.

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    Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

    Show de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos

    Após as cerimônias no México e Canadá, na noite desta sexta-feira (12), chegou o momento de os Estados Unidos realizarem a sua abertura da Copa do Mundo. O show está marcado para às 20h30 (de Brasília), antes da partida entre os anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília).

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    Para a ocasião, além de Anitta, Lisa e Rema, também se apresentaram no palco do SoFi Stadium o rapper Future, as cantoras Tyla e Katy Perry. A transmissão foi transmitida pela TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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