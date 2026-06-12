Quem é a criança que cantou com Katy Perry na abertura da Copa do Mundo? O garotinho de 10 anos viajou da Noruega até Los Angeles para cantar com a cantora

A apresentação de Katy Perry durante a abertura da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (12), foi ao lado de um menino, que chamou atenção dos internautas por cantar bem.

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O menino se chama Tius, de 10 anos, que tem os vocais presentes na canção "Wonder", do álbum "143" da cantora. O garotinho viajou da Noruega até Los Angeles para cantar nesta sexta-feira com Katy Perry.

A cantora falou sobre Tius antes da apresentação e afirmou que se inspirou no seu talento para escrever versos do álbum.

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— Essa vozinha que você está ouvindo agora é o Tius. Ele gravou sua participação nessa música quando tinha apenas cinco anos de idade, em 2021. Ouvi os vocais dele em 2023 e me inspirei a escrever os versos, adicionando a faixa ao meu sexto álbum — contou.

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Confira:

Katy Perry confirmou que cantará "Wonder" durante sua apresentação na Copa do Mundo, acompanhada do garotinho que tem os vocais presentes na canção do álbum "143".



"Essa vozinha que você está ouvindo agora é o Tius. Ele gravou sua participação nessa música quando tinha apenas… pic.twitter.com/3YBPoHZjEM — Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) June 11, 2026

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Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Show de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos

Após as cerimônias no México e Canadá, na noite desta sexta-feira (12), chegou o momento de os Estados Unidos realizarem a sua abertura da Copa do Mundo. O show está marcado para às 20h30 (de Brasília), antes da partida entre os anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília).

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Para a ocasião, além de Anitta, Lisa e Rema, também se apresentaram no palco do SoFi Stadium o rapper Future, as cantoras Tyla e Katy Perry. A transmissão foi transmitida pela TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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