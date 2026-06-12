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Torcedores do São Paulo se chocam com erro de Bobadilla na Copa: 'Pelo menos'

Paraguai está perdendo por 2 a 0 para o Estados Unidos

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 22:41
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Bobadilla marca contra na partida entre Estados Unidos e Paraguai pela Copa do Mundo. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Bobadilla marca contra na partida entre Estados Unidos e Paraguai pela Copa do Mundo. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Estados Unidos e Paraguai estão se enfrentando nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, pela primeira rodada do grupo D da Copa do Mundo 2026. No início do primeiro tempo, o jogador do São Paulo, Bobadilla, marcou um gol contra que fez com que os torcedores do Tricolor paulista se dividissem.

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    Quando o cronometro marcava os 6 minutos da primeira etapa, Pulisic recebe a bola pela esquerda, parte pra cima e encontra McKennie na área. O meia tenta acionar Balogun, mas o Paraguai se atrapalha e Bobadilla marca contra. Veja o lance:

    Nas redes sociais, torcedores do São Paulo se dividiram em opiniões, principalmente porque parte da diretoria do Tricolor Paulista acreditavam que o jogador poderia ser negociado após a Copa do Mundo e, talvez, mexer no caixa do clube.

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    Veja a repercussão:

    Bobadilla marca contra na partida entre Estados Unidos e Paraguai pela Copa do Mundo. (Foto: Valerie MACON / AFP)

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    Tudo sobre Estados Unidos x Paraguai (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Estados Unidos 🆚 Paraguai
    Copa do Mundo 2026 – Grupo D

    📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
    🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)
    🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

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