Torcedores do São Paulo se chocam com erro de Bobadilla na Copa: 'Pelo menos' Paraguai está perdendo por 2 a 0 para o Estados Unidos

Estados Unidos e Paraguai estão se enfrentando nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, pela primeira rodada do grupo D da Copa do Mundo 2026. No início do primeiro tempo, o jogador do São Paulo, Bobadilla, marcou um gol contra que fez com que os torcedores do Tricolor paulista se dividissem.

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Quando o cronometro marcava os 6 minutos da primeira etapa, Pulisic recebe a bola pela esquerda, parte pra cima e encontra McKennie na área. O meia tenta acionar Balogun, mas o Paraguai se atrapalha e Bobadilla marca contra. Veja o lance:

O gol contra de Bobadilla. Estados Unidos 1x0 Paraguai.



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/xb6Sx7EnJV — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 13, 2026

Nas redes sociais, torcedores do São Paulo se dividiram em opiniões, principalmente porque parte da diretoria do Tricolor Paulista acreditavam que o jogador poderia ser negociado após a Copa do Mundo e, talvez, mexer no caixa do clube.

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Veja a repercussão:

Clube tá com a energia tão pesada que até os jogadores longe são afetados — luigi (@lu_gaviolli) June 13, 2026

fazendo de tudo pra não ser vendido e ficar no trikas — elly (@misscr0ftt4) June 13, 2026

Pelo menos o Bobadilla vai ficar no São Paulo



o grande problema que vai ser com depressao — duzin (@duzin_01) June 13, 2026

Quem num queria que a copa valorizasse o Bobadilla, tá aí... — São Paulo é minha vida 🔴⚪⚫ (@negrao_spfc) June 13, 2026

Eu disse que ele ia fazer história kkkkk — Gui 🇾🇪 (@guilopeszz) June 13, 2026

Bobadilla marca contra na partida entre Estados Unidos e Paraguai pela Copa do Mundo. (Foto: Valerie MACON / AFP)

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Tudo sobre Estados Unidos x Paraguai (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Estados Unidos 🆚 Paraguai

Copa do Mundo 2026 – Grupo D

📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).

📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)

🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

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