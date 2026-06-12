Quem vai narrar a final da NBA no lugar do afastado Rômulo Mendonça?
Marcelo Gomes assume transmissões das finais da NBA
A Amazon Prime decidiu nesta sexta-feira (12) afastar o narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bugarelli das transmissões das finais da NBA. Diante do cenário, o locutor Marcelo Gomes será o responsável por transmitir o jogo 5 da decisão entre New York Knicks e San Antonio Spurs.
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O substituto estava trabalhando como repórter das transmissões da final diretamente da NBA House, na cidade de São Paulo. Com o novo cenário, ele assume o posto de Rômulo Mendonça, que narrou os quatro jogos iniciais da decisão.
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Marcelo Gomes é narrador da Amazon Prime e especilista nas transmissões da NBA. Ele dividiu a responsabilidade de ser a voz da liga americana de basquete ao lado de Rômulo durante a temporada regular.
Afastamento de Rômulo Mendonça
Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli foram afastados da transmissão de Spurs e Knicks pelo jogo 5 das finais da NBA. O motivo seriam comentários inadequados dos profissionais durante um podcast. A informação foi publicada inicialmente pela "Folha de São Paulo" e confirmada pelo Lance!.
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A declaração foi dada no 'Jararacas Podcast', canal da dupla no Youtube sobre basquete. Durante o programa, Rômulo Mendonça teria feito um deboche do vídeo que Alana Ambrósio, colega de emissora, que postou vídeo no Instagram relembrando momentos difíceis na vida e a trajetória no esporte.
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Confira o posicionamento da Prime Video sobre o caso:
"Estamos cientes de comentários inadequados feitos a respeito de um membro de nossa equipe de transmissão. Não toleramos esse comportamento e os talentos envolvidos foram suspensos de nossas transmissões enquanto realizamos uma investigação completa do caso."
Com o afastamentos dos dois, Marcelo Gomes será o responsável por narrar o jogo 5 da final da NBA, enquanto Alana Ambrósio segue seu trabalho normalmente na emissora.
O vídeo publicado por Alana Ambrósio nas redes sociais:
June 13, 2026
O vídeo que teria causado o afastamento de Rômulo Mendonça:
O vídeo que causou o afastamento do Rômulo Mendonça e Ricardo bulgarelli envolvendo a Alana. pic.twitter.com/pHWwTjp618— Ryan (@ryanspfc7) June 13, 2026
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