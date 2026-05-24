Texto de Carrascal repercute entre torcedores do Flamengo: 'Não sabe'

O Palmeiras venceu o Flamengo no Maracanã na noite do último sábado (23) e, após a partida, Carrascal, que foi expulso ainda no primeiro tempo, postou um texto em suas redes sociais que repercutiu entre os torcedores rubro-negros. O jogador colombiano pediu desculpas e afirmou estar de coração partido por ter levado cartão vermelho e prejudicado a equipe.

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Essa foi a terceira expulsão do camisa 15 na temporada; as outras foram contra o Corinthians na final da Supercopa do Brasil e contra o Fluminense no Brasileirão. A reincidência do fato gerou bastante incômodo entre os torcedores do Flamengo, que opinaram na internet.

Confira alguns comentários:

Carrascal foi expulso no primeiro tempo da partida entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Como foi a partida entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão?

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, que falhou, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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