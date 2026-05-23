Zubeldía vê erro capital da arbitragem na derrota do Fluminense: 'Claríssimo'

Após a derrota do Fluminense para o Mirassol, o técnico Luis Zubeldía falou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (23). O treinador admitiu a atuação ruim do time, mas não deixou reclamar da arbitragem por conta do pênalti anulado no primeiro tempo.

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— Coloquei as soluções que eu tinha e considerava. Estava muito difícil achar os passes entrelinhas. Acho que nos tirou ter a profundidade. Tivemos muito a bola, mas sem a profundidade e criatividade que precisamos ter para complementar a posse de bola. Eles jogam um futebol mais direto, não precisam tanto da bola e geraram mais finalizações — disse Zubeldía, que seguiu:

— Sobre quem não jogou e quem pode jogar, é uma questão que teria que explicar jogador por jogador. Prefiro analisar o jogo e não porque usei um ou outro jogador. Não fizemos um bom jogo. Apesar de termos muito a bola, não fizemos um bom jogo — disse.

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Aos 47 minutos, Sávio Pereira marcou pênalti para o Fluminense por um puxão de Reinaldo sobre Samuel Xavier. No entanto, o VAR chamou o árbitro para revisão. Sávio cancelou o pênalti marcado em campo e os jogadores tricolores ficaram na bronca.

— Além de reconhecer que não fizemos uma boa partida, acho que é importante falar do árbitro que errou feio em não dar o pênalti. O pênalti seria muito bom para o ânimo, porque as partidas são difíceis aqui. Foi um jogo que faltou profundidade, criatividade, mas eu acho que essa situação a parte do pênalti é claríssima e não entendo por que modificou a decisão. Não consigo entender — concluiu.

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Após o apito final, o técnico Luis Zubeldía foi advertido com um cartão amarelo por reclamação e está fora da próxima partida no Brasileirão.

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O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense entra em campo novamente nesta quarta-feira (27), pela Libertadores, contra o Deportivo La Guaira, no Maracanã. Depois disso, o Tricolor encara o Cruzeiro no Mineirão, pelo Brasileirão, no domingo (31).

✅Ficha técnica

Mirassol 1 x 0 Fluminense

17ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: Sábado (23), às 19h (de Brasília).

📍 Local: Maião, em Mirassol - SP.

⚽Gols: Denilson (35'/1T)

🟨Cartões amarelos: Denilson, Alesson (MIR); Nonato, Lucho Acosta, Freytes (FLU)

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Daniel Borges, João Victor, William Machado e Reinaldo (Victor Luis); Denilson (Chico Kim), Aldo Filho, Shaylon; Alesson (Nathan Fogaça), Carlos Eduardo (Eduardo) e Edson Carioca (Lucas Oliveira).

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Arana); Bernal, Nonato (Hércules) e Acosta (Cano); Serna, Soteldo (Riquelme) e John Kennedy (Wesley Natã).

🟨 Arbitragem

🕴️ Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (PB)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)